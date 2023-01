Nguyên liệu bí mật khiến món chiên rán ngày Tết thăng hạng

Nguyên nhân khiến món chiên chưa được chuẩn vị đẹp mắt mà ít người để ý

Khi chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết nói chung, các món chiên rán nói riêng, chị em chúng ta luôn tỉ mỉ từng bước để làm ra những món ăn vừa bắt mắt, vừa bắt vị. Dẫu vậy, không ít bà nội trợ thắc mắc: Vì sao nhiều món chiên rán mình làm vẫn chưa đạt được vị giòn ngon, màu sắc vàng ươm thường thấy?



Bên cạnh câu chuyện cân đo gia vị chính xác, lựa chọn nguyên liệu tươi ngon. Yếu tố làm nên sự giòn ngon, khiến món chiên khoác lên mình sắc vàng óng ả, chính là nhờ chất lượng của loại dầu ăn.

Dầu ăn - "linh hồn" của các món chiên rán ngày Tết

Theo kinh nghiệm của những đầu bếp chuyên nghiệp, khi sử dụng loại dầu chiên có khả năng chịu nhiệt độ cao sẽ giúp món ăn đạt màu vàng sáng, giữ được độ giòn lâu hơn so với dầu ăn khác. Trong quá trình gia nhiệt liên tục từ bếp, loại dầu nào bền nhiệt sẽ ngăn ngừa sản sinh các chất không có lợi cho sức khỏe.

Được kết hợp từ ba nguyên liệu dầu ăn cao cấp nhập khẩu gồm: dầu hướng dương, dầu hạt cải và dầu olein cao cấp, giải pháp vàng cho các món chiên rán nhiệt độ cao (chịu nhiệt độ cao lên đến 232 độ C), giảm nguy cơ cháy khét và hạn chế sinh ra các chất không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, dầu ăn thượng hạng Tường An Gold còn được các bà mẹ tin dùng vì giàu Omega 3,6,9 và Vitamin A, Vitamin E tự nhiên tốt cho sức khỏe. Với phương châm luôn đặt sức khoẻ của người tiêu dùng lên hàng đầu, dầu ăn thượng hạng Tường An Gold cam kết 4 không (không Cholesterol, không Transfat, không chất bảo quản, không chất tạo màu).

Bà nội trợ có thể an tâm vào bếp khi có Tường An Gold vừa là "trợ thủ đắc lực" giúp những món chiên hoàn hảo nhất, lại còn an toàn và tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

Phong phú thực đơn ngày Tết với 3 công thức món chiên rán vàng giòn

Tempura giòn tan ăn mãi không ngán



Nguyên liệu chế biến món tempura

Sơ chế

Rửa sạch tôm và bỏ phần đầu, chỉ đen sống lưng.

Gọt vỏ khoai lang, cà rốt rồi cắt khúc hoặc lát mỏng vừa ăn. Cà tím, đậu bắp rửa sạch rồi cắt khúc.

Chuẩn bị bột chiên: Cho bột mì, bột năng, ½ thìa cafe muối vào âu to. Đổ từ từ nước lọc vào âu, khuấy đều tay đến khi bột tan hết, hỗn hợp bột không quá khô hay nhão. Cho vào tủ lạnh ủ tầm 10 phút.

Chế biến:

Làm nóng chảo rồi cho dầu ăn Tường An Gold và dầu mè vào (tỉ lệ 1-1) đợi sôi.

Nhúng lần lượt các nguyên liệu vào bột rồi thả vào chảo dầu nóng.

Chiên 1 – 3 phút/miếng để rau củ chín kĩ, chuyển màu vàng nâu thì vớt ra đặt lên giấy cho ráo bớt dầu.

Mách nhỏ: Không nên khuấy bột quá sớm vì để lâu bột có thể bị đặc lại, chiên lên sẽ không giòn. Khi chiên, bạn nên dùng chảo bằng gang sẽ dễ dàng kiểm soát nhiệt độ (160 - 180) và hạn chế dầu bay hơi.

Tôm cuộn khoai tây giòn rụm cho mâm cỗ thêm giòn giã



Nguyên liệu chế biến món tôm cuộn khoai tây

Sơ chế

Rửa sạch tôm và bỏ phần đầu, chỉ đen sống lưng, để lại phần vỏ đuôi. Ướp tôm với ít tiêu.

Sơ chế khoai tây: Gọt vỏ khoai tây và cho vào ngâm trong hỗn hợp nước muối. Cắt khoai tây thành từng lát mỏng khoảng 1/4 đốt ngón tay. Tiếp theo, lấy từng lát khoai cắt theo hướng vòng tròn từ ngoài vào trong để tạo sợi. Tiếp tục ngâm khoai tây từ 15 - 30 phút trong nước muối loãng.

Chuẩn bị bột chiên: Khuấy đều 5 muỗng canh bột chiên giòn với 50ml nước lọc đến khi hỗn hợp đạt độ sánh vừa phải.

Chế biến:

Làm nóng chảo rồi cho dầu ăn Tường An Gold vào đợi sôi.

Nhúng tôm vào bột chiên giòn. Sau đó, lấy phần khoai tây cắt sợi quấn quanh thân tôm.

Thả từng con tôm vào chiên đến khi tôm chín và khoai tây vàng giòn (khoảng 7 phút).

Mách nhỏ cách chiên không bắn dầu: Bạn cắt 1 lát mỏng củ gừng và cho vào chảo nóng, rồi dùng đũa vừa ấn nhẹ vừa chà xát gừng ra khắp đáy chảo khoảng 2 - 3 phút. Gắp lát gừng ra, cho dầu vào chiên bình thường.

Hy vọng với những gợi ý trên, mâm cỗ ngày Tết sẽ trở nên phong phú, các món chiên rán sẽ vàng giòn hoàn hảo, rôm rả như nụ cười của cả gia đình trong ngày Xuân về!

