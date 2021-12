Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận cũng từng đánh con, chứ không chỉ là "đồng tình" với phương pháp "dạy dỗ" tàn bạo của người tình

Vào đêm 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) trong vụ bé N.T.V.A., 8 tuổi tử vong do bị bạo hành.

Nguồn tin trên Người lao động cho biết thêm: "Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cháu bé 8 tuổi. Hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật".

Trước đó, việc ông Thái chưa bị bắt giam đã khiến dư luận bức xúc. Phía gia đình bé gái cũng làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với bà Trang và ông Thái.

Thái bị bắt để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật Hình sự.

Ông Thái cùng cơ quan công an thực nghiệm hiện trường

Nguồn trên thuật lại, điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" Trang đánh bằng roi, cây gỗ.

Riêng Thái có lần cầm cây đánh con gái nhiều cái.

"Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh cháu A. nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua", Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Một cán bộ công an chia sẻ với Vietnamnet: "Ông Thái có vẻ đồng tình với người tình về cách dạy dỗ con như thế. Ông Thái không cản trở bà Trang đánh con của mình".

Đặc biệt, ông Thái khai ngày 11/12 có đưa cháu đến Bệnh viện để khâu vết thương vùng đầu sau khi phát hiện thương tích trong quá trình cháu ở nhà với Trang.

Ngày 22/12, Trang vào kiểm tra phòng ngủ phát hiện cháu V.A. ói và tình trạng yếu nên ông Thái được gọi về. Về nhà, ông Thái thấy con bị sặc thức ăn lên mũi nên đã hút hết ra và đưa con đi cấp cứu, tuy nhiên, bé gái V.A. đã không qua khỏi.

Hiện sự việc vẫn đang được đông đảo dư luận quan tâm.

