Nguy cơ miền Bắc thiếu điện

Theo báo cáo của EVN, Tập đoàn đang đối mặt khả năng thiếu 4.900 MW điện ở miền Bắc trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nhiều, ít mưa, nhiều hồ thuỷ điện lượng nước về rất thấp, đặc biệt nhiều hồ thuỷ điện ở khu vực phía Nam không cung ứng đủ điện như kế hoạch do mực nước trong hồ rất thấp.

Số liệu của các công ty thuỷ điện cho thấy, do tác động của El Nino, lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc tiếp tục kém, lưu lượng nước chỉ bằng khoảng 70 - 90% so với trung bình các năm. Hiện sản lượng còn lại trong hồ toàn hệ thống là 4,5 tỷ kWh, thấp hơn tới 4,1 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2022.

EVN cũng cho biết, nguy cơ thiếu điện còn xuất phát từ việc giá than nhập khẩu và than trong nước tăng cao khiến các nhà máy điện càng phát điện càng lỗ nặng. Sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, đặc biệt ở các thành phố lớn khiến việc bổ sung lượng than thiếu hụt gặp khó khăn và đã xảy ra tình trạng thiếu than tại các nhà máy trong một vài thời điểm.

EVN lo thiếu hàng nghìn MW điện cho miền Bắc trong các tháng 5 và 6. Ảnh: Nguyễn Bằng

Số liệu của EVN cho thấy, từ tháng 4, lượng điện tiêu thụ ở miền Bắc và miền Trung tăng rất cao. Từ ngày 1 - 15/4, sản lượng trung bình đạt 792 triệu kWh/ngày (bằng 100,52% kế hoạch). Từ ngày 16 - 21/4, sản lượng trung bình đạt 823 triệu kWh/ngày (bằng 104,49% kế hoạch).

“Để đảm bảo cung ứng đủ điện, EVN đã phải huy động các tổ máy chạy dầu từ ngày 17/4. Trong đó ngày nhiều nhất đã huy động 2.498MW chạy dầu vào ngày 21/4. Đáng chú ý, trong tháng 5, 6, 7 trở đi, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể tăng cao hơn so với kế hoạch. Trong tình huống cực đoan ở miền Bắc, hệ thống điện sẽ gặp tình trạng không đáp ứng được sản lượng điện tăng cao, công suất phát điện có thể thiếu hụt với số ước tính từ 1.600 - 4.900MW”, EVN cho hay.



Hồ Thuỷ điện Trị An cận mực nước chết Công ty Thủy điện Trị An cho biết, do ảnh hưởng của El Nino, mùa khô kéo dài, lượng nước về hồ giảm sâu, đến ngày 7/5, mực nước theo cao trình của hồ Thủy điện Trị An chỉ còn lại 50,5 m, cao hơn mực nước chết vỏn vẹn 0,5 m. Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An, đây là mực nước thấp nhất ở hồ Thủy điện Trị An trong hàng chục năm qua. Nước về hồ ít nhưng công ty vẫn vận hành 4 tổ máy nhờ cơ chế vận hành liên hồ thủy nhằm duy trì nguồn nước về hạ du. Mực nước dâng bình thường của hồ Trị An là 62 m. Thục Quyên Theo EVN, việc cung cấp khí cho các nhà máy nhiệt điện chạy dầu cũng giảm so với các năm trước. Cùng với đó, khả năng phát điện của các nguồn điện gió trong các tháng 5, 6, 7 có thể thấp hơn năm 2022 do càng về cuối giai đoạn mùa khô, khả năng phát thường có xu hướng giảm.

Trong văn bản báo cáo Bộ Công Thương, EVN cho biết, hiện đã nhận được 27 hồ sơ đàm phán giá điện, trong đó có 5 chủ đầu tư thống nhất mức giá tạm bằng 50% khung giá phát điện do Bộ Công Thương phê duyệt và không hồi tố trong giai đoạn các bên tiếp tục đàm phán giá chính thức.

“Để bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm nay, nhất là khu vực phía Bắc, tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp vận hành cùng lúc như huy động tối ưu các nguồn thủy điện, kết hợp tăng truyền tải tối đa từ miền Trung ra miền Bắc cùng đó thực hiện đẩy mạnh tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải. Trong các tình huống cực đoan, Tập đoàn sẽ ngừng hoặc thực hiện giảm phụ tải”, EVN cho hay.