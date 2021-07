Ngưỡng mộ tình yêu của Ngọc Sơn dành cho mẹ: Chi 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ, vật chất của cải đều để mẹ đứng tên

Sáng 12/7, thông tin mẹ ruột của ca sĩ Ngọc Sơn vừa qua đời đã khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày 11/7 tại bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng thọ 78 tuổi. Mẹ của Ngọc Sơn qua đời do bệnh tuổi già, không liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại gia đình của Ngọc Sơn đang phải cách ly nên nam ca sĩ không thể về chịu tang mẹ.

Trước đó, ca sĩ Ngọc Sơn từng tiết lộ việc mẹ anh cũng bị bệnh ở bên Mỹ, tốn hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng, tính ra là gần 45 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 6/2020, Ngọc Sơn chia sẻ việc mẹ anh sang Mỹ nhiều tháng để thăm con gái lớn Thu Hiền (hiện làm bác sĩ tại bang California, Mỹ) và chữa trị khối u ở cổ.

Theo ca sĩ Ngọc Sơn, từ trước tới nay sức khỏe của mẹ khá tốt, hầu như không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng nên anh em trong gia đình đều đồng ý chiều theo mong muốn của bà. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm 2 liều thuốc đặc trị sau cùng, bà đã bị phản ứng thuốc do tuổi cao. Bà không ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng.

Sau đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ, gia đình Ngọc Sơn đưa mẹ về Việt Nam để tiếp tục điều trị cho an toàn cũng như có người nhà chăm sóc. Lúc về nước, mẹ Ngọc Sơn phải cách ly 14 ngày. May mắn bà được các bác sĩ tại nơi cách ly chăm sóc tận tình nên gia đình Ngọc Sơn cũng bớt lo. Hết thời gian cách ly, bà được đưa về TP.HCM để điều trị cũng như theo dõi.

Trong làng giải trí Việt, "ông hoàng nhạc sến" được biết tới là một người con vô cùng có hiếu. Cả quãng thời gian dài đi hát, kiếm được bao nhiêu tiền, Ngọc Sơn đều dành dụm để có tài sản cho mẹ hưởng phước. Được biết, hầu như tài sản của Ngọc Sơn đều do mẹ anh đứng tên. Trong đó, ngôi biệt thự dát vàng của Ngọc Sơn tọa lạc trên đường Sương Nguyệt Ánh – con phố sầm uất ngay trung tâm Sài Gòn trị giá 400 tỷ đồng cũng do mẹ anh đứng tên. "Ông hoàng nhạc sến" từng chia sẻ, bản thân anh không cần tiền của, vật chất gì, chỉ cần mẹ anh sống vui, sống khỏe là anh hạnh phúc.