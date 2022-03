Nguồn cơn vụ Hà Anh và các học trò bị tố làm loạn cửa hàng Dior Hà Nội, có liên quan gì với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Vụ Hà Anh bị tố đưa các học trò ở show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ đến cửa hàng Dior ở Hà Nội vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện lời tố rằng Hà Anh và các học trò đã biến cửa hàng Dior thành cái chợ kém sang. Thậm chí, thí sinh Lương Gia Huy của đội Hà Anh còn ngủ ngay cửa hàng, tạo ra cái nhìn vô cùng phản cảm.

Tuy lời tố được chia sẻ rầm rộ trên mạng nhưng tính xác thực của nó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vì trong quá trình đến cửa hàng Dior, Hà Anh có livestream giao lưu cùng khán giả. Cách nàng siêu mẫu nói chuyện trông khá nhẹ nhàng, vui vẻ, lịch sự. Hoàn toàn không có chuyện gây ồn ào, huyên náo như trong lời tố. Vậy thì lời tố này có phải là hiểu nhầm hay có vấn đề gì khác không?

Hà Anh đi làm giám khảo vòng Sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ.

Giữa tâm bão bị chỉ trích, Hà Anh có cách đáp trả khá nhẹ nhàng. Nữ siêu mẫu chia sẻ lại đoạn clip xuất hiện cùng các học trò ở show The Next Gentleman. Theo đó, Hà Anh giới thiệu rằng cô được mời làm giám khảo ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Các học trò ở The Next Gentleman đến Hà Nội là để hộ tống nữ siêu mẫu đi làm giám khảo.

Hà Anh chia sẻ hình ảnh đi làm giám khảo cùng các học trò.

Trong clip, Hà Anh và các học trò tương tác khá vui vẻ. Vì cả Hà Anh lẫn các chàng trai trong đội đều sở hữu ngoại hình nổi bật nên khi xuất hiện ở khu vực thảm đỏ, team Hà Anh không khó để thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Có lẽ nào vì lý do đi làm giám khảo cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 mà Hà Anh mới "tiện đường" đưa học trò đến cửa hàng Dior thăm thú, chọn đồ luôn không?

