Người yêu Văn Hậu tự tin chụp hình mặt ‘mộc’

Sau quãng thời gian tập luyện, thi đấu mệt mỏi cùng CLB CAHN, có lẽ Văn Hậu và cô người yêu Doãn Hải My đã tự thưởng cho mình một buổi tối lãng mạn bên nhau. Mới đây nhất, cô nàng TOP 10 hoa hậu Việt Nam vừa chia sẻ hình ảnh chụp tại quán café khá nổi tiếng tại Hà Nội.

Doãn Hải My tự tin khoe dáng kèm "chú thích" không cần filter

Trong ảnh, cô nàng tự tin khoe dáng cùng đôi chân dài miên man của mình. Dù trời khá lạnh nhưng cô vẫn mạnh dạn diện áo croptop chụp ảnh. Người chụp ảnh cho cô nàng rất có thể chính là anh người yêu Đoàn Văn Hậu. Cả hai luôn đi với nhau như hình với bóng kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm.

Đáng chú ý, Hải My còn chia sẻ hình ảnh cô không sử dụng filter lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô nàng cũng đã make up "sương sương" và không sử dụng bất kỳ "giúp đỡ nào từ các app chụp ảnh". Trông cô nàng sinh năm 2001 khá kém sắc so với những bức ảnh có sử dụng filter làm đẹp từ app.

Được biết, Hải My đang trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp trước khi kết thúc chương trình học tại ĐH Luật Hà Nội. Chưa rõ sau khi ra trường cô có tiếp tục theo đuổi công việc của một luật sư hay không, nhưng hiện tại cô đang là thương hiệu người mẫu khá đắt show cho các nhãn hàng thời trang.