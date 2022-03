Người yêu "làm loạn" trong ngày ra mắt và pha xử lý bình tĩnh của cô nàng cứu một bàn thua trông thấy

Buổi ra mắt gia đình đối phương luôn là dịp khiến chúng ta đau đầu và lo lắng nhất. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đôi bên sẽ có cảm tình về nhau, thúc đẩy mối quan hệ đi xa hơn. Ngược lại, chỉ cần có một sự cố nhỏ xảy đến, những cố gắng thể hiện ra đều dễ trở nên vô nghĩa. Khi điều không may tới, bạn sẽ ứng xử ra sao? Nên hành động một cách mạnh mẽ hay nhẹ nhàng giải quyết? Hẳn là nhiều chị em sẽ muốn dắt túi vài kinh nghiệm đắt giá. Và câu chuyện dưới đây là một tình huống như vậy.

Người yêu "làm loạn" trong ngày ra mắt bắt nguồn từ lý do không ngờ

C. và bạn trai đã gắn bó với nhau được 3 năm trời, tình cảm của họ rất sâu đậm. Cũng từ ngày yêu nhau, C. học hỏi, phát triển bản thân tốt lên mỗi ngày. Bởi lẽ bạn trai cô có lối sống lành mạnh, tập thể dục và sinh hoạt, ăn uống điều độ. Trước đây, C. từng thức khuya, bỏ bê bản thân, nhưng chính bạn trai đã khiến cô thay đổi rất nhiều.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian yêu đương, cả hai không cãi nhau quá nhiều, mối quan hệ tiến triển rất yên bình. Song C. phải thừa nhận rằng bạn trai cô thi thoảng hơi nóng tính. Anh ấy là kiểu người tử tế, tốt bụng, nhưng hễ có chuyện gì bất bình, bạn trai C. cũng có thể nổi đóa. Đặc biệt, người yêu của C. rất thích rạch ròi đúng sai, anh ấy sẽ chẳng vì người khác mà hạ mình.

Đây là điều C. lo lắng khi ngỏ lời mời anh ấy về nhà. Bởi hoàn cảnh gia đình C. khá đặc biệt. Cô có một người chị gái cũng đã lấy chồng và sinh con. Tuy nhiên cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc, anh rể là một người chơi bời, thiếu quan tâm tới vợ con. Anh ta đã khiến cả gia đình C. phiền lòng nhiều lần. Cứ có chút men say vào là bắt đầu ăn nói linh tinh. Sở dĩ chị gái của C. chưa ly dị là bởi nghĩ thương con nên chẳng đành chia cắt mối quan hệ.

C. e rằng nếu người yêu mình về nhà mà tiếp xúc với anh rể, đôi bên dễ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng đành phải "liều" một phen, bởi nếu không thì chẳng biết tới bao giờ cô mới có cơ hội giới thiệu người đàn ông tuyệt vời này. C. cũng từng về nhà của bạn trai, cô rất được lòng phụ huynh, vì vậy cô hi vọng buổi ra mắt ở nhà mình cũng suôn sẻ thuận lợi.

Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của anh rể, người này đã uống rượu và bắt đầu nói lời lẽ xúc phạm tới bạn trai của C. Thậm chí, anh ta còn cố tình rót nước làm ướt quần áo của bạn trai C. Vì quá bực mình, bạn trai cô đã hất tung đĩa thức ăn trên bàn. Tới nước này, C. cảm thấy mình nên đứng ra để giải quyết.

Pha xử lý bình tĩnh của người phụ nữ cứu một bàn thua trông thấy

C. hiểu rằng nếu bây giờ cô trách móc người yêu thì anh ấy sẽ tự ái. Vả lại trong chuyện này, lỗi không thuộc về bạn trai cô mà là tại gã anh rể tồi tệ. Đồng thời, vì trong bữa ăn cũng có sự góp mặt của bố mẹ cô, nên xử lý nhẹ nhàng vẫn tốt hơn.

Ảnh minh họa.

C. ra hiệu cho chị gái đưa anh rể đang say vào phòng. Nếu để anh ta ở đây, e rằng còn xảy ra nhiều chuyện rắc rối hơn. Đồng thời, cô cũng xin lỗi bố mẹ: "Con xin lỗi vì sự cố này nhưng mà anh ấy không cố ý đâu. Anh rể nhà mình thì ai cũng biết rồi, con nghĩ là mọi người không nên đánh giá bạn trai con...".

Người yêu của C. cũng xin lỗi thẳng thắn tới bố mẹ cô. May mắn, anh đã được hai bậc phụ huynh thông cảm. Rắc rối này xem như được giải quyết một cách êm đẹp. Như vậy, C. đã vô cùng tinh tế, thấu đáo khi đối mặt với mâu thuẫn. Thay vì cãi cọ to tiếng hay dùng bạo lực và sự phản kháng thì hãy nói chuyện, gỡ rối vấn đề. Đó là một kỹ năng mà nhiều chị em phụ nữ nên học hỏi. Đặc biệt trong những dịp quan trọng như ra mắt nhà người yêu, bởi đó là khởi đầu cho một hành trình dài nếu hai người muốn phát triển mối quan hệ.

