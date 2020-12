Người yêu đồng giới tiết lộ món ăn tự tay làm cho An Nguy, nhưng xem xong ai cũng cảm thấy lo lắng thay bà bầu

An Nguy đúng là người luôn biết cách khiến người hâm mộ phải đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng thì mới đây, cô đã trở lại, "lợi hại hơn xưa" và lập tức gây bất ngờ.

Chỉ một dòng thông báo nhẹ nhàng: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành" cùng bức ảnh bụng bầu vượt mặt bên người yêu đồng giới đã làm công chúng "đứng ngồi không yên". Dù rất nhiều người quan tâm đến chuyện bầu bí của An Nguy song cả cô và người yêu đồng giới đều chưa chia sẻ gì nhiều.

An Nguy bất ngờ tiết lộ mang thai khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Cuộc sống của An Nguy và người yêu đồng giới thường xuyên được cập nhật trên trang cá nhân khiến người hâm mộ thích thú.

Dẫu vậy, cả hai vẫn cập nhật những hình ảnh đáng yêu trong cuộc sống trên trang cá nhân. Từ đây mọi người ít nhiều cũng có thêm thông tin về cuộc sống của hai người. Được biết, An Nguy và Alex đã đặt cho em bé nickname là bé Bay và lập cho con một trang Instagram riêng hiện đã có hơn 6 nghìn lượt theo dõi.

Mới đây, Alex đã tiết lộ việc mình tự vào bếp nấu ăn cho An Nguy. Trên Instagram Story, Alex viết: "Bay bé bỏng nó đòi ăn ớt Bắc nó mới chịu. Thôi xong, xác định giữ vai trò nội trợ luôn rồi". Đi kèm với dòng trạng thái này là hình ảnh 2 hộp tương ớt tự làm đỏ rực cực bắt mắt.

Chia sẻ này khiến nhiều người ngưỡng mộ khả năng bếp núc của Alex, và cả sự chiều chuộng của cô với An Nguy. Dẫu vậy, không ít người cũng tỏ ra lo lắng vì tương ớt nói riêng hay đồ cay nóng nói chung là một món được cho là không phù hợp với bà bầu. Thực tế có đúng như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Bà bầu ăn cay có ảnh hưởng đến em bé hay không?

Trái với lời đồn của nhiều người, việc bà bầu ăn cay được các chuyên gia khẳng định là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cay là một trong số ít gia vị có thể thẩm thấu lượng nhỏ vào dịch ối, giúp thai nhi đã phát triển có thể nếm được. Việc này không ảnh hưởng tiêu cực đến bé, mà còn giúp tạo sự đa dạng trong khẩu vị của bé sau này.

Vô hại với em bé nhưng ăn cay lại khiến người mẹ gặp một số tác dụng phụ khó chịu. Trong tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ thường bị ốm nghén và nhạy cảm với mùi vị nên việc ăn cay cũng có thể khiến việc nôn và buồn nôn trở nên trầm trọng hơn.

Ở tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3, thai nhi đã dần lớn lên, chiếm vị trí trong ổ bụng khiến mẹ dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Việc mẹ ăn đồ cay có thể thúc đẩy quá trình ợ chua, ợ nóng lên liên tục khiến mẹ cảm thấy khó chịu. Đồ ăn cay còn có thể làm tổn thương dạ dày, rối loạn đường tiêu hóa. Đôi khi có thể dẫn đến các triệu chứng khó tiêu hoặc tiêu chảy.

Chính vì vậy, bà bầu không nên sử dụng thực phẩm cay với số lượng lớn hoặc thường xuyên trong mỗi bữa ăn. Nếu thèm, mẹ bầu có thể ăn các món cay với liều lượng vừa đủ và đúng cách. Bên cạnh đó, mẹ cần đảm bảo luôn uống đủ nước, chuẩn bị các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm cay một cách an toàn, lựa chọn nguyên liệu sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn chất lượng.