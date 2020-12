"Người yêu đồng giới" của An Nguy có động thái đầu tiên sau khi nữ diễn viên công bố chuyện mang thai

Mới đây, Alex Nguyễn - "người yêu đồng giới" của An Nguy đã đăng tải hình ảnh ngồi chọn quần áo cho bé con sắp chào đời, bên cạnh là bà bầu An Nguy đang nở nụ cười hạnh phúc. Đây là động thái đầu tiên của Alex Nguyễn sau khi An Nguy công bố mang thai.

"Người yêu đồng giới" của An Nguy chia sẻ: "Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cũng như yêu quý bọn mình. Mong rằng chút tin vui nho nhỏ này có thể phần nào trở thành động lực cho những bạn đang có ý định đẻ hoặc chưa thống nhất được ai sẽ đẻ thì sẽ tìm ra câu trả lời sớm nhất cho mình. Love!".

Trước đó, An Nguy và Alex Nguyễn cũng đã lập một tài khoản Instagram riêng cho đứa con sắp chào đời. Em bé của cặp đôi được đặt tên thân mật là "Bé Bay", hiện tại đã có hơn 3,5 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.