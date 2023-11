Người Vợ Cuối Cùng khó vượt mốc trăm tỷ: Do chất lượng hay không được ưu ái như Đất Rừng Phương Nam?

“Câu lạc bộ trăm tỷ” là cái tên được dùng để chỉ những tác phẩm điện ảnh vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé - đồng nghĩa với một khoản lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất. Tính từ đầu năm 2023, tổng cộng có thêm 5 dự án phim của các đạo diễn trong nước đạt thành tích này gồm: Nhà Bà Nữ, Chị Chị Em Em 2, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Đất Rừng Phương Nam. Liệu Người Vợ Cuối Cùng có trở thành cái tên tiếp theo gia nhập câu lạc bộ, hoàn tất một năm rực rỡ về doanh thu của ngành điện ảnh Việt?



Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn giữ vai chính trong Người Vợ Cuối Cùng

Người Vợ Cuối Cùng không tạo được thế "thống trị" về suất chiếu như Đất Rừng Phương Nam

Sau 2 tuần ra rạp, doanh thu của Người Vợ Cuối Cùng tính đến trưa 12/11 đang ở mức gần 67 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam. Bộ phim mở màn ấn tượng với hơn 35 tỷ sau tuần đầu tiên và tiếp tục duy trì doanh thu khá ổn định. Dịp cuối tuần này, tỷ lệ lấp đầy của Người Vợ Cuối Cùng vẫn đạt mức khoảng 25 vé/suất chiếu, chỉ thấp hơn khoảng 7 vé/suất chiếu so với tuần đầu tiên.

Tuy nhiên, Người Vợ Cuối Cùng nhiều khả năng khó tạo ra đột phá về doanh thu khi tuần này rạp đón chào nhiều đối thủ đáng gờm khác. Trong 2 tuần ở rạp, bộ phim của đọa diễn Victor Vũ không tạo ra được sự thống trị về suất chiếu như Đất Rừng Phương Nam từng làm được trước đó. Đồng thời, phòng vé trong nước thời gian gần đây cũng trở nên sôi động hơn với những dự án bán vé khá tốt như Yêu Lại Vợ Ngầu hay Taylor Swift: The Eras Tour.

Theo số liệu từ Box Office, bộ phim hiện được xếp nhiều suất chiếu nhất hiện nay là bom tấn The Marvels. Đây là dự án được xếp hạng T13 (dành cho khán giả 13 tuổi trở lên) nên được phổ biến hơn so với các tác phẩm 18+ có cảnh nóng như Người Vợ Cuối Cùng. Nhiều khả năng, The Marvels cũng sẽ là cái tên vươn lên dẫn đầu doanh thu dịp cuối tuần này nhưng sẽ không vượt trội hơn nhiều so với bộ phim của đạo diễn Victor Vũ.

Người Vợ Cuối Cùng gặp nhiều đối thủ đáng gờm tại phòng vé như Taylor Swift: The Eras Tour, The Marvels...

Dự án gây thất vọng của những bảo chứng phòng vé Việt

Người Vợ Cuối Cùng là dự án điện ảnh được nhiều khán giả trông đợi dịp cuối năm nhưng lại khiến không ít khán giả phải thất vọng vì kịch bản quá đỗi nhạt nhòa. Ekip sản xuất bộ phim quy tụ những cái tên đã vô cùng quen thuộc với người yêu điện ảnh Việt. Đạo diễn Victor Vũ đã gây dựng được tên tuổi là một trong những nhà làm phim chắc tay nhất của thị trường trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Anh liên tiếp mang đến những tác phẩm có màu sắc mới mẻ so với các đồng nghiệp trong nước và nhận lại sự tin tưởng của đông đảo khán giả.

Trong Người Vợ Cuối Cùng, đạo diễn Việt kiều còn kết hợp với Kaity Nguyễn, nữ diễn viên được ví như “ngọc nữ” mới của làng điện ảnh Việt khi liên tiếp có những màn thể hiện thuyết phục trong các phim như Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu…

Người Vợ Cuối Cùng được khen về phục trang, bối cảnh nhưng gây thất vọng với kịch bản nhạt nhòa

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Người Vợ Cuối Cùng bị chê vì kịch bản khá nhạt nhòa, cũ kỹ. Câu chuyện về số phận người phụ nữ trong thời phong kiến qua cuộc đời cô gái trẻ bị gả làm vợ lẽ cho quan phủ đã xuất hiện trong vô số phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Victor Vũ cũng không khai phá được thêm điều gì mới mẻ trong mảng đề tài đã được các đạo diễn nhào nặn nhiều lần trước đó. Ngoài ra, kịch bản Người Vợ Cuối Cùng cũng chứa đầy những tình tiết bất hợp lý, cộng thêm việc lời thoại nhân vật được viết khá khiên cưỡng nên càng khiến nhiều người đi xem về phàn nàn, thất vọng.

Điểm sáng của phim là sự chỉn chu trong bối cảnh, trang phục. Đây cũng là điều giúp tác phẩm vẫn thu hút được một lượng khán giả khá ổn định trong 2 tuần đầu tiên khi ra rạp. Khai thác bối cảnh văn hóa Bắc Bộ thời phong kiến, đạo diễn Victor Vũ chọn hồ Ba Bể làm nơi ghi hình. Ekip cũng rất đầu tư trong khâu nghiên cứu các tư liệu lịch sử để tái hiện hình ảnh làng quê một cách sống động và đẹp mê hồn.

Có thể thấy, Người Vợ Cuối Cùng vẫn có khả năng gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” trong thời gian tới. Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong tuần tới, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ sẽ cần giữ vững phong độ lấp đầy và hy vọng vẫn được sắp xếp số suất chiếu tương đương như các tuần trước đó. Cộng thêm việc nhận nhiều lời chê từ phần đông khán giả khi đi xem phim, đây chắc chắn là thử thách rất khó với cả ekip.