Người tự xưng "VỢ CỦA HOÀI LINH" là cháu gái danh ca Thái Châu, từng gay gắt tố cậu ruột trên sóng truyền hình

Showbiz Việt lại được phen náo loạn vì sự xuất hiện của người phụ nữ tự xưng là Vợ của Hoài Linh. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, người phụ nữ có tên Hà My này đã nhận Hoài Linh là chồng, xưng vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Phương Hằng giữa lùm xùm liên quan đến ông Võ Hoàng Yên.

Vậy Hà My là ai? Có hoạt động trong showbiz hay không mà lại dám tự nhận là vợ Hoài Linh như thế?

Hà My.

Hoài Linh.

Hà My là cháu ngoại nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ. Thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại, từ năm 8 tuổi, Hà My đã theo đoàn hát cải lương. Năm 15 tuổi, cô rẽ sang con đường ca hát với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Thời trẻ, Hà My từng phát hành băng nhạc song ca trữ tình với Ngọc Sơn và được đông đảo khán giả yêu thích vì giọng hát ngọt ngào, tình cảm. Tuy nhiên, vì sa chân vào con đường ăn chơi trác táng mà Hà My đánh mất chính mình.

Cô im hơi lặng tiếng khá lâu cho đến năm 2017, khi tham gia chương trình truyền hình Tình Bolero Hoan Ca, Hà My mới xuất hiện hiện trở lại. Lúc này, Hà My bất ngờ kể về chuyện từng yêu Hoài Linh khi còn nổi tiếng. Đáng chú ý, trên sóng truyền hình, Hà My cũng tiết lộ cô là cháu gái của danh ca Thái Châu.

Thái Châu.

Trong chương trình, Hà My thể hiện ca khúc Nếu đời không có anh. Sau khi nghe xong, Thái Châu đã nổi giận và yêu cầu ban tổ chức cho mình mượn 1 cây roi. Thái Châu tiết lộ Hà My chính là cháu gái, gọi anh bằng cậu. Anh nghiêm khắc cho rằng Hà My phải gọi hai nữ ca sĩ là cô chứ không được gọi bằng chị. Thái Châu chia sẻ Hà My từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, với rất nhiều show diễn trong và ngoài nước nhưng vì những sai lầm của tuổi trẻ mà đánh mất sự nghiệp.

Danh ca Thái Châu than thở: "Phải chi Hà My không có tài, đằng này Hà My có tất cả". Trước những lời trách mắng của cậu, Hà My đã bật khóc trên sân khấu. Cô nói lời xin lỗi cho rằng: "Con nghĩ rằng Tổ cho ai người nấy hưởng".

Thái Châu mắng cháu gái Hà My trên sóng truyền hình vào năm 2017. Đây cũng là thời điểm Hà My tuyên bố rằng Hoài Linh từng yêu cô.

Trước câu nói của cháu gái, Thái Châu một lần nữa tức giận quát: "Tổ cho con mà con không chịu hưởng". Ngay sau phần trách mắng cháu gái, nam ca sĩ đã gửi lời xin lỗi khán giả khi đưa câu chuyện của gia đình lên sân khấu nhưng vì hai cậu cháu anh ít có dịp gặp nhau và lại trong cùng một chương trình nên nhân dịp này, anh có đôi lời ''ruột gan'' dành cho cháu.

Sau khi trình diễn xong, Hà My trách móc Thái Châu rằng là cậu ruột mà không chịu hiểu và chia sẻ với cuộc sống của cháu mình. Hà My tức tối nói: "Là cậu ruột nhưng cậu có chia sẻ với con hay không, cậu có biết gì về cuộc sống của con không? Cậu mắng con trên sân khấu, đó không phải là vì thương con mà cậu đang làm cái gì đó trên sân khấu".

Cô còn nói thêm rằng: "Bao nhiêu năm qua có bao giờ cậu nghĩ tôi sống thế nào. Tại sao không hỏi thăm hay giúp đỡ tôi mà lại trách mắng. Tôi lại không thể mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Mọi người đâu ai biết tôi là cháu cậu. Tôi còn không dám nhận cậu. Trong nghề nghiệp có biết bao cơ hội đến, tôi không thể nắm bắt được không phải vì không muốn mà vì luôn có gì đó cản trở lại".