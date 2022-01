Người tình tỷ phú Amazon lộ loạt ảnh trong quá khứ với diện mạo gây choáng cùng hành động kém sang

Bà Lauren Sanchez là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất hiện nay khi trở thành bạn gái của tỷ phú giàu thứ hai thế giới. Người tình tỷ phú Amazon gây ấn tượng với tài năng xuất chúng cùng phong cách nóng bỏng, gợi cảm.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến chê bai về việc bà phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều khiến gương mặt không được tự nhiên. Một loạt ảnh trong quá khứ của người tình tỷ phú Jeff Bezos đã được "đào mộ" lại cho thấy diện mạo khi xưa hoàn toàn khác biệt.

Bà Lauren Sanchez là một người Mỹ gốc Mexico. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành một phóng viên và phát thanh viên tại KTVK-TV rồi sau đó chuyển sang hợp tác với các kênh tin tức khác. Vào thời điểm đó, bà Lauren có gương mặt đầy đặn, mái tóc xoăn bồng bềnh đậm chất Mexico.

Bà Lauren Sanchez hồi trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh.

Bà Lauren Sanchez trở thành một bà mẹ đơn thân sau khi sinh con trai Nikko với cựu cầu thủ NFL Tony Gonzalez vào năm 2001. Mặc dù vậy, con đường sự nghiệp của bà Lauren Sanchez ngày càng thăng tiến, bà đã giành được nhiều hợp đồng hợp tác và trở thành người dẫn chương trình đầu tiên của chương trình thực tế ăn khách So You Think You Can Dance trên kênh Fox.

Vào thời điểm này, bà Lauren đã chuyển sang phong cách thời thượng và quyến rũ hơn. Bà thường lựa chọn những chiếc đầm bó sát khoe vòng 1 khủng cùng những đường cong trên cơ thể. Gương mặt của bà Lauren cũng có một số nét thay đổi không còn đầy đặn như trước.

Bà Lauren Sanchez khi xưa đã chuộng thời trang nóng bỏng, khoe vòng 1 tối đa.

Mặc dù ngày càng nổi tiếng với những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực giải trí nhưng bà Lauren cũng gây lùm xùm với nhiều cuộc tình và lộ một số hình ảnh kém tinh tế. Nhiều lần bà bị chộp khoảnh khắc có hành động phản cảm với đồng nghiệp hoặc lựa chọn trang phục không chỉn chu, suýt để lộ hàng.

Hình ảnh của bà Lauren bị chê là phản cảm.

Bà Lauren với chiếc váy vàng nhăn nhúm cùng bộ đầm đen suýt lộ ngực.

Hiện tại, dù đã ngoài 50 tuổi, bà Lauren vẫn ưa chuộng phong cách sexy. Bà thoải mái thể hiện tình cảm ướt át, mùi mẫn bên cạnh tỷ phú Amazon. Mặc dù vậy, khuôn mặt của bà Lauren bị đánh giá là cứng như tượng sáp với đôi môi không được tự nhiên.

Hiện bà đang trở thành cánh tay đắc lực cho ông Jeff Bezos trong các hoạt động từ thiện. Cặp đôi được cho là đã đính hôn với nhau. Nhiều người hâm mộ đang chờ đợi một đám cưới đình đám của cặp đôi này nhưng không một ai rõ khi nào nó sẽ diễn ra.

Bà Lauren và ông Jeff Bezos thể hiện màn tình cảm mặn nồng.

