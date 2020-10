Người tình của "mẹ mìn" bắt cóc bé trai Bắc Ninh: Bị lừa dối vẫn khuyên bạn gái quay về với chồng, giải quyết dứt điểm thì quay lại

Theo anh Bằng, khoảng cuối năm 2016, hai người quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Tại thời điểm này Thu giấu không nói cho anh biết việc Thu đã có chồng, con và chưa ly hôn.



Đến tháng 3/2017, Thu có thai với anh Bằng nên hai người đã tổ chức đám cưới tại nhà anh Bằng để cùng chung sống. Thu và anh Bằng không đăng ký kết hôn.

Khi tổ chức đám cưới chỉ có bên gia đình anh Bằng còn bên gia đình của Thu không tổ chức. Tháng 7/2017, Thu bị sảy thai do đi làm nương rẫy bị ngã. Đến khoảng tháng 6/2018, Thu lại có thai với anh Bằng.

Tuy nhiên, tháng 12/2018, anh Hùng (chồng Thu) vào Facebook của Thu phát hiện ảnh cưới của vợ với anh Bằng.

Anh Bằng khẳng định không biết việc bạn gái bắt cóc trẻ em

Cáo trạng cũng nêu; anh Hùng tìm hiểu thì biết số điện thoại của anh Bằng nên gọi điện cho anh Bằng nói "Thu nó đã có chồng sao còn lôi kéo rủ rê nó bỏ nhà đi".

Anh Bằng nói với anh Hùng không biết việc Thu đã có chồng, có con. Anh Hùng chụp ảnh Giấy đăng ký kết hôn gửi cho anh Bằng.

Sau khi anh Bằng phát hiện Thu có chồng, có con đã yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn với anh Hùng rồi quay lại nhà anh Bằng.

Khoảng đầu tháng 2/2019, Thu nói với anh Bằng là về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với anh Hùng.

Anh Bằng cho biết thêm, sau cuộc nói chuyện với chồng cũ của Thu, anh vẫn "mở" cho Thu một con đường đó là tự chọn: "Tôi bảo với cô ấy cứ về giải quyết nếu còn tình cảm thì quay về với chồng, mà nếu giải quyết dứt điểm thì quay lại đây".

Cũng kể từ thời điểm này Thu không quay lại mà liên tục lấy lý do, dù được Thu thông báo đã sinh con nhưng anh Bằng đề nghị lên thăm, cô ta vẫn lấy lý do chối quanh.

"Thi thoảng cô ta có chụp ảnh đứa trẻ bảo là con mình, tôi muốn lên thăm nhưng nhiều lý do cô ta không cho gặp", anh Bằng nói.

Bí cáo tại tòa

Tại phần kết luận của cáo trạng, cho hay Nguyễn Thị Thu đã có chồng và một người con nhưng chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng, đến giữa năm 2018 thì Thu có thai với anh Bằng.

Do bị anh Bằng phát hiện việc đã có chồng con nên Thu đã bỏ đi và nói với anh Bằng là về Cao Bằng để giải quyết ly hôn với chồng. Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau.

Do muốn níu kéo tình cảm của anh Bằng, nên Thu đã nói dối anh Bằng là có một con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng. Từ đây, Thu nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai tầm tuổi đó.

Đến 17 giờ 10 phút ngày 21/8/2020, Thu điều khiển xe mô tô BKS: 22B2-307.21 đến Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng quan sát thấy một bé trai khoảng 2 tuổi đang chơi ở công viên, thì liền chiếm đoạt rồi đưa về Tuyên Quang.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm 22/8, cháu Gia Bảo được lực lượng chức năng đưa từ Tuyên Quang về thành phố Bắc Ninh.