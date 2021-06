Người tiên phong giải bài toán nhà ở giá rẻ

Chỉ cần 80 triệu đồng có thể nhận nhà ngay!

Nguồn cung giảm mạnh, mặt bằng giá vẫn liên tục tăng cao, cơ hội mua nhà ở với túi tiền vừa phải của những người có nhu cầu thực sự đang ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, các loại hình căn hộ sở hữu có thời hạn sẽ là một trong những giải pháp cho bài toán nhà ở của thành phố trong thời gian tới. Vì thế, khi C.T Group ra mắt thương hiệu trẻ trung DIYAS và dự án thí điểm căn hộ DIYAS SKY thì người trẻ nhận ra ngay cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước đã trong tầm tay. DIYAS SKY là dự án tiên phong được đưa ra thị trường với giá chỉ khoảng từ 800 triệu đồng ngay tại khu Cộng Hòa, trung tâm quận Tân Bình, gần tuyến Metro số 2.

C.T Group dự kiến xây dựng 20.000 căn DIYAS khác trong năm 2021 dọc theo tuyến Metro số 2.

DIYAS là từ viết tắt của cụm từ : Do It Yourself Alliances là liên minh các cộng đồng DIY 4.0, thu hút giới trẻ không chỉ bởi việc tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường qua "3R": Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế), và "Green living" (Sống xanh) mà đây còn là cách để chủ nhân của nó thể hiện được cá tính riêng, óc sáng tạo cùng gu thẩm mỹ độc đáo của riêng mình.

Trào lưu này bùng nổ nhanh chóng khi mọi người chia sẻ những đoạn phim tự làm về thiết kế và tự tay thi công, trang trí nhà trên Youtube, Tiktok…; khi có 5G thì việc chia sẻ bùng nổ hơn bao giờ hết và DIYAS đã ra đời như thế. DIYAS thực sự đã vận dụng công thức 3R triệt để không chỉ trong thiết kế trang trí nội ngoại thất bằng đồ 3R mà còn dùng công thức này để giải quyết vấn đề đất đai, dỡ bỏ gánh nặng đất đai trên vai người trẻ.

DIY giúp bạn có tư duy sáng tạo hơn, cảm thấy thư giãn và giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống.

Mỗi Khu căn hộ Studio DIY luôn có một phòng DIYAS LAB hiện đại, nơi có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng như máy in 3D, máy cắt laser, các loại cưa mài cắt cầm tay... cùng sự hỗ trợ tối đa của đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp. Ngoài ra, CT group còn phát triển 1 Platform mở để giúp các bạn trẻ có thể tìm những món đồ cũ rất phong cách để trang trí nhà của mình rất ít tốn chi phí, chỉ cần giỏi "cày" trên Platform và sưu tầm là sẽ có ngay những vật dụng ưng ý.

Có Job là có Nhà

Người trẻ chỉ cần có công việc ổn định là có cơ hội sở hữu cho riêng mình một ngôi nhà trung tâm thành phố, với gói hỗ trợ tài chính "có Job có Nhà" cho vay lên đến 90% giá trị căn hộ. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán trước 10% tổng giá trị căn hộ tương đương khoảng 80 triệu đồng. Shinhan Bank bảo trợ vay tín chấp khoảng 30% với lãi suất 12%/năm.

Các tổ chức tài chính hỗ trợ cho vay 60% còn lại với lãi suất dưới 10%. Nếu khách hàng không vay được gói của ngân hàng thì chủ đầu tư cam kết sắp xếp cho vay tối đa 70% tổng giá trị căn hộ với lãi suất 10%/năm và miễn lãi vay cho đến khi khách có thông báo đến nhận nhà. Tóm lại, số tiền lãi cộng gốc phải trả khoảng 6 triệu – 9 triệu/ tháng rất phù hợp với thu nhập của 1 gia đình trẻ có 2 người đi làm hoặc độc thân với thu nhập kiểu như Sinh viên ĐH Ngoại thương mới ra trường (khoảng hơn 23 triệu/ tháng).

Dũng Ryan, Trưởng phòng sáng tạo (Creative Manager) một công ty liên doanh tại Phú Nhuận, là một trong những người ủng hộ nhiệt tình giải pháp nhà cho giới trẻ năng động của C.T Group. Anh đã đặt cọc mua căn hộ và trả đợt đầu 80 triệu đồng để chuẩn bị vào ở.

Với Dũng Ryan, dù đi thuê hay mua nhà riêng cho mình, căn hộ đều phải đáp ứng nhu cầu của những người trẻ như anh, đó là giá cả hợp lý vừa túi tiền, phải gần trung tâm, thuận tiện đi lại, tận hưởng đam mê ẩm thực và cho việc rèn luyện sức khỏe.

"Số tiền đợt đầu đâu đó khoảng mấy tháng lương, cũng dễ sắp xếp. Trước mình cũng thích sống nay căn hộ này, mai đổi căn hộ kia vì tính mình thích những không gian mới mẻ khác nhau. Nhưng dù gì vẫn là nhà thuê, không thoải mái sáng tạo, trang trí theo ý mình được vì chủ nhà có những giới hạn của họ. Giờ mua căn này, tha hồ tự do thiết kế sâu, như ý, cả nội và ngoại thất, bày trí đồ đạc và sưu tập mọi thứ theo sở thích", Dũng Ryan chia sẻ.

Với vị trí ngay khu Cộng Hòa, trung tâm quận Tân Bình lại có mức giá vừa tầm, thanh toán chỉ 80 triệu đồng, thì DIYAS SKY đặc biệt phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của người trẻ như Dũng Ryan. Từ nay bài toán khó đã có lời giải.

Hotline: 0889 258 268

Email: info@diyassky.com

Website: https://diyassky.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/DIYAS-SKY-101165851814680

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/355845055687577