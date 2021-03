Người thân nạn nhân 17 tuổi bị lột đồ, tra tấn rồi chôn sống lên tiếng: "Tôi hỏi thì cháu trả lời chỉ quay làm trò cho vui"

Căn nhà của gia đình nạn nhân Nguyễn Q.V. (17 tuổi, trú khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cửa đóng then cài sau khi vụ việc xảy ra. Được biết, cả V. và bố mẹ đều lên trụ sở làm việc để phối hợp điều tra.

Được biết, gia đình V. có 2 anh em. V. là con trai lớn trong gia đình. Sau V. còn một em trai. Bố làm nghề lái xe tải. Mẹ buôn bán ở chợ.

V. đang theo học một trường trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, theo bà L. (bà ngoại V.) thì V. đã nghỉ học hơn chục ngày nay để đi chơi và vừa trở về nhà cách đây 3,4 ngày.

Khi được hỏi về đoạn clip, bà L. cho biết đã xem qua "Tôi có hỏi V. thì nó nói chỉ quay làm trò cho vui chứ không rõ thực hư thế nào".

Trước thông tin cho rằng do nợ nần nên V. mới bị quay cảnh làm nhục như trên thì bà L. cho biết, chưa thấy V. báo nợ về nhà.

Bà L. (bà ngoại của V.) lo lắng chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang củng cố lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến clip trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do Nguyễn Q. V. là thanh niên quậy phá ở địa phương. V. từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vì bất lực nên bố mẹ V. đã nhờ một người trong nhóm này "dạy dỗ" con trai. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã làm quá, gây bức xúc trong dư luận.

Căn nhà của gia đình V.

Làm việc với cơ quan điều tra, người mẹ không thừa nhận đã nhờ nhóm người này dạy dỗ con trai mình.

Như tin đã đưa, sáng 27/3 mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh Nguyễn Q. V bị một nhóm khoảng 11 người đưa đến một bãi đất trống, ngay cạnh bờ sông rồi lột đồ, chửi bới, đánh đập.

Hình ảnh nạn nhân V. bị nhóm đối tượng chôn sống.

Sau khi gọi điện cho người thân của V, nhóm người đưa nạn nhân tới một cái hố đã đào sẵn ở bãi cát rồi trùm đầu bằng một bao tải màu trắng. Mặc cho nạn nhân khóc lóc, cầu xin trong sợ hãi, nhóm người vẫn đạp V. xuống hố sau đó dùng cát, đất chôn vùi.

Clip được phát tán trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng và gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.