Người thân cặp vợ chồng tử vong ngay trước ngày cưới: "Cháu mang thai một bé trai, không may gặp nạn là thiệt thòi lớn cho gia đình"

Hôm nay (4/11), trao đổi trên báo Đất Việt, bà Triệu Thị T. - mẹ chị N. xót xa: "Cháu N. mang thai một cháu trai và không may gặp nạn tử vong là thiệt thòi lớn cho gia đình. Giờ người mất cũng đã mất, chúng tôi cũng không biết làm như thế nào vì có làm thế nào thì cháu cũng không sống lại được. Mọi việc hiện nhờ vào công an, Uỷ ban An toàn Giao thông họ làm rõ".

Cũng theo gia đình nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc, phía khu công nghiệp và công ty đã đến viếng vòng hoa cùng phong bì để chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn chưa được cơ quan đoàn thể nào giải thích cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo mẹ nạn nhân, sau khi xảy ra tai nạn, đoạn camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy, cháu Đ. (chồng sắp cưới cháu N.) đã đi xe nhanh, nên gặp tình huống bất ngờ không xử lý kịp.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Kiến Trung, Trưởng xóm 3 (xã Tân Ninh, huyện Đại Từ) cho biết trên tờ Người lao động, hai nạn nhân trong vụ việc đáng ra tháng 8 âm lịch là cưới, nhưng do ảnh hưởng của dịch nên phải hoãn lại.

"Gia đình dự định 4/10 âm lịch (tức 8/11 tới) sẽ tổ chức đám cưới cho cháu nhưng không may cháu gặp nạn khiến cả 2 vợ chồng tử vong. Gia đình, hàng xóm ai cũng xót thương cho vợ chồng cháu" - ông Trung xót xa.

Vị trưởng xóm 3 còn cho biết hoàn cảnh gia đình chị Ng. khó khăn, bố tàn tật, mẹ bị tai nạn hỏng 1 mắt từ khi chị Ng. còn nhỏ. Cứ tưởng hạnh phúc đã sắp đến với chị Ng. thì ai ngờ...

Thông tin với Vietnamnet sáng ngày 2/11, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên Phan Đức Cường cho biết, chiều ngày 1/11, cơ quan này đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Ban quản lý đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh sự việc tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống chắn ngang đường nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ống cống thuộc phạm vi cơ quan này quản lý.

Ban quản lý các KCN tỉnh cũng phối hợp với thị xã Phổ Yên để rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan đến việc lập các chốt kiểm soát cứng, không cho người, phương tiện, gia súc vào KCN nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chống dịch để lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 1h30' sáng 1/11, anh Hà Văn Đ. (SN 1998, ở Vân Hồ, Sơn La) điều khiển xe máy chở theo chị Vũ Thị N. di chuyển trên đường trong Khu công nghiệp Điềm Thụy. Khi đi đến xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xe bất ngờ đâm vào ống cống dưới lòng đường.

Vụ tai nạn khiến anh Đ. và chị N. tử vong, chị N. đang mang thai 5 tháng.