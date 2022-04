Người thân cận trung thành với Công nương Diana đặt câu hỏi chất vấn vợ chồng Meghan khiến cặp đôi "nghẹn họng"

Vào ngày 7/4, tờ Daily Mail đưa tin, Ken Wharfe, một cựu thanh tra nổi tiếng, từng là sĩ quan bảo vệ Công nương Diana cùng hai Hoàng tử William và Harry đã đưa ra ý kiến của mình về việc Công tước xứ Sussex không dự lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip.

Ken Wharfe không hề đồng tình với việc Hoàng tử Harry từ chối quay trở về hoàng gia dự lễ tưởng niệm ông nội nhưng lại sẵn sàng bay tới Hà Lan để dự Thế vận hội diễn ra từ ngày 16 - ngày 22/4 tới đây.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, ông Ken Wharfe nói: "Tôi bối rối về lý do tại sao Harry lại nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở Hà Lan hơn so với Vương quốc Anh. Harry sẽ đến dự lễ tưởng niệm của ông mình với gia đình hoàng gia và chắc chắn anh ấy sẽ nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát. Harry không hề đơn độc khi tới Tu viện Westminster để dự lễ tưởng niệm.

Trong khi đó, cảnh sát Hà Lan sẽ thực hiện đánh giá an ninh của riêng họ và liên lạc với đội ngũ an ninh riêng của Harry. Mọi thứ còn rắc rối hơn thế nhiều. Theo quan điểm của tôi, việc đến Hà Lan để tổ chức một hoạt động từ thiện chứa đựng rủi ro hơn khi Harry đến London gặp mặt gia đình mình".

Ken Wharfe từng có thời gian bảo vệ Công nương Diana và Hoàng tử.

Ông Ken Wharfe đặt ra câu hỏi với Harry rằng tại sao Công tước lại nghĩ Hà Lan an toàn hơn quê hương và gia đình của mình? Tờ Daily Mail đã liên hệ với người phát ngôn của Hoàng tử Harry nhưng họ đã từ chối đưa ra bình luận. Bên cạnh đó, ông Ken Wharfe cũng cho hay, không ai ngăn cản Harry mang vệ sĩ riêng đến Vương quốc Anh với điều kiện họ không được mang theo vũ khí. Ông cũng khẳng định cảnh sát cũng sẽ không bỏ mặc Hoàng tử Harry khi anh quay trở lại.

Ông Ken Wharfe nhấn mạnh rằng: "Nhà chức trách Anh hoàn toàn đúng khi có lập trường vững chắc đối với trường hợp của Harry. Bản chất là Công tước muốn hưởng đặc quyền giống như xưa, trước khi Harry rời hoàng gia sang Mỹ".

Ken Wharfe được biết đến là người đàn ông có kinh nghiệm trong việc bảo vệ gia đình hoàng gia và rất trung thành với Công nương Diana. Ông từng ra cuốn sách nói về công việc bảo vệ an ninh cho Vương phi xứ Wales. Do đó, chắc chắn Ken Wharfe hiểu rõ cơ chế bảo vệ của hoàng gia và chính phủ Anh.

Nhà Sussex không dự lễ tưởng niệm hoàng gia đã gây ra nhiều tranh cãi.

Hiện vụ khiếu nại giữa Hoàng tử Harry với Bộ Nội vụ Anh vẫn chưa có kết quả ngã ngũ. Trong khi đó, Nữ hoàng Anh được cho là sẽ không can thiệp vào vấn đề này của cháu trai. Về phía Harry, anh mới xuất hiện trong cuộc gọi trực tuyến để cổ vũ các vận động viên tham dự Thế vận hội ở Hà Lan, hoàn toàn phớt lờ với những chỉ trích của dư luận khi anh không trở về dự lễ tưởng niệm.

Nguồn: Daily Mail

