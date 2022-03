Người thân bé trai 3 tuổi thiệt mạng trong vụ chìm ca nô cúi gập người cảm ơn người dân, chính quyền Hội An

Liên quan đến vụ lật ca nô thương tâm ở Hội An (Quảng Nam), chiều ngày 28/2, thiếu tá Bùi Tấn Hải - phó trưởng công an TP Hội An - cho biết thi thể bé trai N.M.Q. (3 tuổi, quê Hà Nội, nạn nhân cuối cùng trong thảm kịch đã được lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 14h10.

Thi thể bị trôi dạt vào bờ kè chắn sóng bằng đá ở phía Bắc nơi xảy ra vụ lật ca nô. Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ lật chìm ca nô khiến 17 người chết.

Ngay sau khi biết tin bé trai cuối cùng được tìm thấy, hàng trăm bà con Hội An đã đến nơi và cùng gửi lời động viên cho thân nhân của em. Dù không có quan hệ họ hàng, song ai cũng bày tỏ sự đồng cảm, liên tục rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của các du khách chẳng may gặp nạn.

Cháu bé đã được tim thấy và lo hậu sự chu đáo!

Được biết, trong suốt 3 ngày qua, anh T. (chú ruột của Q.) đã luôn túc trực tại địa điểm tìm kiếm. Người đàn ông trung tuổi ngày đêm đứng ở bờ biển, đôi mắt đỏ hoe ngóng chờ tin tức của cháu. Mẹ ruột của bé Q. cũng ra đi trong sự cố lật ca nô, nên sau khi tìm thấy, bố Q. phải về quê để lo hậu sự cho vợ. Còn anh T. ở lại để đợi đưa cháu về.

Trong suốt những ngày vừa qua, người dân sinh sống tại khu vực cảng Cửa Đại đã liên tục hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, an ủi anh T. cùng người nhà các du khách. Và rồi giờ đây, trong giây phút chuẩn bị đưa cháu về quê, người ta bắt gặp hình ảnh anh T. thay mặt gia đình chắp tay cảm tạ ân tình của người dân và chính quyền Hội An.

Khoảnh khắc anh T. cúi gập người để cảm ơn bà con, chính quyền Hội An gây xúc động mạnh. (Ảnh: Fanpage Người Hội An)

Bức ảnh được chụp lại với dòng chia sẻ: "Lúc buổi lễ diễn ra xong xuôi, ban tổ chức có mời bác lên nói vài câu, nhưng có lẽ bác buồn quá không nói thành lời được nên cứ vừa khóc vừa cúi đầu chắp tay cảm ơn mọi người.

Mình tuy không phải người nhà nhưng nhìn thấy những hình ảnh ấy cũng không khỏi rớt nước mắt. Lúc đó cũng có rất nhiều người dân vừa đi sau quan tài cháu vừa chắp tay niệm phật tiễn đưa cháu bé".

Khoảnh khắc người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, giàn giụa nước mắt liên tục chắp tay, cúi đầu cảm ơn những người xung quanh khiến không ít người rơi nước mắt. Thậm chí khi đã ngồi lên xe, anh vẫn không ngừng chắp tay để bày tỏ sự trân trọng của mình.

Rất đông người dân tới tiễn đưa cháu bé về quê nhà

Trước đó, anh T. kể, cháu Q. theo chân cha mẹ cùng nhiều người thân đi Quảng Nam du lịch. Ca nô gặp nạn thì mẹ cháu mất. Bố cháu được cứu sống, còn Q. và người em họ là cháu M.A. và gia đình cháu M.A. cũng mất.

Có thể nói, sự cố đau thương vừa qua là điều chẳng ai mong muốn. Thế nhưng mong mỏi và hy vọng rằng người ở lại sẽ cố gắng vượt qua và sống thật tốt, như 1 cách để an ủi những người đã ra đi...

