Người thân bé trai 14 tuổi bị nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh "tra tấn" đã tới bệnh viện chăm sóc cháu

Trao đổi với chúng tôi, ông Minh (ông nội thúc của cháu D.) cho biết, cách đây vài ngày, ông bà nhận được thông tin từ cơ quan chức năng. Sau khi thu xếp công việc, hai ông bà đã bắt xe ra Bắc Ninh để thăm cháu, ông Minh cho biết, lần này ông sẽ ở lại với cháu trong quá trình cơ quan xử lý vụ việc.



Ông Minh và bà Lập đến bệnh viện thăm cháu

Nhìn về đứa cháu, ông Minh và bà Lập không khỏi xót xa trước những vết thương chi chít trên người và khuôn mặt sưng húp.

"Xem qua hình ảnh và thông tin trên mạng, tôi đã rất xót xa, nhìn trực tiếp thế này không ngờ cháu tôi còn bị nặng nề hơn", bà Lập xót xa.

Theo thông tin từ ông Minh, vừa qua sau sự việc xảy ra, một số nhà mạnh thường quân đã đến gia đình cháu tìm hiểu và giúp đỡ sửa chữa căn nhà cho bố cháu. Chính quyền địa phương cũng cử cán bộ đến làm việc và tạo điều kiện để các cháu sẽ trở về quê hương có công việc làm kiếm sống.

D. sẽ được về quê tiếp tục sinh sống

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhà trường và phòng giáo dục nơi em D. đang học lớp 8, nếu trở lại quê và muốn đi học trở lại thì ngành giáo dục cũng tạo mọi điều kiện cho em D.

Khoảng 21h ngày 21/11, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát hiện 1 cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, cháu bé trình bày tên là Trương Quang D., 15 tuổi, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. 2 tháng làm việc tại quán bánh xèo Miền Trung do Nguyễn Thị Ánh T., 34 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi làm chủ, liên tục đánh đập cháu D. nhiều ngày.

Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh T. về hành vi "hành hạ người khác".

Một số vết thương

Còn cháu D. được anh trai là Trương Quang Dương, 18 tuổi, chăm sóc tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong. Bước đầu tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi đánh cháu D.

Nữ chủ quán bánh xèo khai, trong quá trình làm việc, những lúc thấy D. lười biếng, chậm chạp, hay ăn vụng, ở bẩn, luộm thuộm, lại nghi ngờ cháu trộm tiền nên nhiều lần đánh cậu bé này bằng những vật dụng như đánh vẩy cá, dao phụ bếp ở trong bếp ăn

Ngoài việc đánh D., em cũng khai nhận trong quán còn có em Võ Văn Đ., 21 tuổi, ở cùng quê Quảng Ngãi, ra làm việc từ tháng 2/2020 cũng nhiều lần bị đối tượng đánh vì hành vi lười làm, hoặc ăn vụng đồ ăn của khách

D, kể, khoảng một tháng đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng tháng tiếp theo, em thường xuyên bị chủ quán đánh đập. "Mỗi lần bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô chủ quán véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng", D. nói.

Nơi xảy ra vụ việc

Chiều 21/11, nhân lúc bà chủ đi đón con, D. quyết định bỏ trốn, chạy khỏi quán bánh xèo lúc 21h. Khi đang lang thang trên đường ở xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, D. được hai người công nhân nhìn thấy, sau đó được cho ăn uống, tắm rửa và báo công an.

Hiện nay, sức khỏe và tinh thần của D. đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện.