Người thân bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tử vong bức xúc: "Đến người lạ còn có tình người, không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra"

Vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ Q.1) tử vong nghi do bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đã khiến dư luận kh ông khỏi phẫn nộ bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, chiều 27/12, lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh và lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh cho biết C ông an quận đã bắt khẩn cấp 'mẹ kế' nghi bạo hành làm bé V.A. tử vong.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu V.A. khi được đưa vào BV.

Tối cùng ngày, người thân và người dân chung cư nơi bé gái 8 tuổi sinh sống đã tổ chức một lễ tưởng niệm đơn giản và trang nghiêm để tưởng nhớ đến bé V.A.

Có mặt tại sảnh chung cư, anh Nguyễn Quang V., bác ruột bé V.A. đứng thẫn thờ trước di ảnh đứa cháu tội nghiệp. Anh V. cũng như những người có mặt không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đau xót.



Từ ngày bé V.A. xảy ra chuyện, cả gia đình vẫn chưa thể tin được chuyện đã xảy ra, đặc biệt là mẹ cháu bé.

Người thân và cư dân chung cư S.G.P. tổ chức tưởng niệm bé gái xấu số.

"Cả gia đình tôi vẫn chưa tin cháu mình đã ra đi một cách đau đớn như vậy. Từ hôm nghe tin cháu mất tới giờ, ai cũng đau xót. Mẹ của cháu vì quá thương con nên không ăn uống được gì, ngất xỉu liên tục”, Zingnews dẫn lời anh V. cho biết.

Anh V. cũng cho biết thêm, vào ngày xảy ra sự việc, sau khi nhận được điện thoại từ C ông an phường 22, quận Bình Thạnh th ông bao về việc V.A. tử vong, anh cùng mẹ của bé tức tốc đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh được được phía c ông an cho xem biên bản pháp y.

“Biên bản ghi rõ bé A. tử vong do phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành...”, anh V. cho biết.

Nghe thấy những gì cháu mình đã trải qua, anh V. vẫn kh ông thể tưởng tưởng nổi những gì cháu mình đã trải qua.

"Đến người lạ còn có tình người thì kh ông hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, ai liên quan đến cái chết của cháu tôi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh V. mong muốn.

