Đôi bàn chân là bộ phận vô cùng quan trọng trên cơ thể con người. Bàn chân là nơi chịu áp lực của toàn bộ trọng lượng cơ thể. Vậy nên việc quan tâm chăm sóc đôi bàn chân là vô cùng quan trọng để bạn luôn có một đôi chân dẻo dai, khỏe mạnh.

Thêm vào đó trong Đông y, đôi bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ 2 của cơ thể vì nó là vị trí của rất nhiều huyệt đạo quan trọng. Ngâm chân đúng cách và thường xuyên không chỉ đem lại sự khỏe khoắn cho đôi bàn chân mà còn mang lại lợi ích chăm sóc sức khỏe toàn cơ thể.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, con người khi già đi thì bàn chân là bộ phận lão hóa sớm nhất. Sức mạnh của đôi chân phản ánh trực tiếp tình trạng khỏe hay yếu của cơ thể và khả năng sống thọ của một người.

Từ xa xưa, đi bộ đã được xem là phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đoạn thơ: “Tre khô từ lá, người già từ chân / Mỗi ngày đi nghìn bước / Chẳng cần tới tiệm thuốc” thể hiện quan niệm: Sự lão hóa của con người bắt đầu từ đôi chân và việc duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Trong y học, đôi bàn chân thường được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể, đồng thời là tấm gương phản chiếu khá rõ tình trạng sức khỏe toàn thân. Tuần hoàn máu, chuyển hóa và thần kinh ngoại biên đều có thể bộc lộ dấu hiệu sớm qua bàn chân. Hai dấu hiệu ở bàn chân phản ánh sức khỏe tốt, khả năng sống thọ của một người:

Ảnh minh họa.

Đôi bàn chân ít bị tê

Nếu không ngồi hay đứng quá lâu, không bị đè ép hoặc giữ một tư thế cố định trong thời gian dài, bàn chân sẽ không xuất hiện cảm giác tê. Nếu hiện tượng tê chân xảy ra thường xuyên, không rõ nguyên nhân bên ngoài, đó có thể là dấu hiệu máu lưu thông kém do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc tổn thương thần kinh. Tình trạng này thường liên quan đến các bệnh mạn tính như tiểu đường, rối loạn tuần hoàn ngoại biên - những yếu tố làm giảm chất lượng sống và ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận đi bộ và các hoạt động thể chất khác liên quan mật thiết với sức khỏe lâu dài. Phân tích đăng trên tạp chí Y học Thể thao Anh cho thấy những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn đáng kể so với những người ít vận động - đặc biệt là nguy cơ tử vong do tim mạch và đột quỵ giảm rõ rệt.

Gân ở bàn chân mềm

Thông thường khi bạn sờ vào gân bàn chân mà cảm thấy mềm, đàn hồi tốt, đó là dấu hiệu cho thấy mạch máu còn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu gân cứng, kém đàn hồi, có thể mạch máu đã bắt đầu lão hóa. Về mặt sinh lý, mạch máu khỏe cần có độ mềm nhất định để co giãn linh hoạt theo nhịp tim. Khi mạch xơ cứng hoặc tắc nghẽn, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, bàn chân “mềm” không chỉ nói lên khả năng vận động tốt mà còn phản ánh tình trạng mạch máu tương đối trẻ, theo Aboluowang.

Lợi ích việc ngâm chân nước nóng thường xuyên

- Thư giãn sâu: Phương pháp ngâm chân nước nóng là cách giúp con người thư giãn sâu, loại bỏ stress, áp lực. Lúc này tinh thần trở nên thư thái và dễ chịu hơn, cơ thể nhiều năng lượng để đối phó với khó khăn của cuộc sống. Bên cạnh đó, phương pháp ngâm chân nước nóng còn mang lại cho con người cảm giác an tâm, kiểm soát lo âu và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi.

- Lưu thông máu: Phương pháp ngâm chân nước nóng giúp tăng lưu thông máu, giảm đau cơ, đau nhức xương khớp. Ngâm chân nước nóng kết hợp với bấm huyệt bàn chân sẽ mang lại sự thư giãn và giúp trí não tự điều chỉnh độ cân bằng của cơ thể.

- Giảm một số bệnh: Ngâm chân nước nóng giúp điều trị một số chứng bệnh như: Huyết áp bất thường, thay đổi hormone, đau nhức, các vấn đề về hệ tiêu hóa và suy giảm chức năng khớp xương. Ngâm chân nước nóng là cách rất tốt giúp tăng cường thể chất, cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn.