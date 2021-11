Người sống thọ thường có 3 bộ phận hồng hào trên cơ thể, nếu bạn có một thôi cũng được xếp vào nhóm khỏe mạnh

Tuổi thọ là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất từ xa xưa. Cho đến nay, khi cuộc sống không còn áp lực với chuyện lo miếng cơm manh áo, người ta cũng chú ý nhiều hơn đến việc cải thiện chất lượng sống. Với mức sống không ngừng được nâng cao, con người ngày càng chú ý đến việc điều hòa cơ thể và ngày càng chú trọng hơn đến việc giữ gìn sức khỏe.



Mặc dù chúng ta vẫn nói rằng muốn sống thọ phải chú ý ăn uống và rèn luyện cơ thể nhưng bạn có biết, đặc điểm chung của người sống thọ là thường có 3 bộ phận sau có màu hồng. Nếu bạn có một bộ phận đạt tiêu chuẩn này thì cũng xin chúc mừng.

1. Nước da hồng hào

Để biết một người có khỏe mạnh hay không, cách trực tiếp nhất là xem tướng mặt. Nói chung, sắc mặt của một người bình thường là hồng hào. Nếu bạn không khỏe mạnh, mặt bạn sẽ nhợt nhạt. Điều này có thể do thiếu khí hoặc thiếu máu. Nếu điều này xảy ra, bạn nên điều chỉnh cơ thể của mình kịp thời.

2. Môi hồng

Khi bạn đến gặp bác sĩ Đông y để khám bệnh, điều đầu tiên mà bác sĩ Trung Quốc nhìn thấy là đôi môi của bạn. Trong trường hợp bình thường, môi của người khỏe mạnh có màu đỏ tươi, có chút hồng, bóng và ẩm. Nhưng nếu môi của bạn có màu đỏ sẫm hoặc xám đen thì có thể cơ thể bạn đang mắc bệnh, hiện tượng này chủ yếu là do bệnh lý về gan, nếu môi bạn cũng xuất hiện màu trắng có thể là do thiếu khí, huyết hư. Nếu xung quanh miệng bạn có màu đen thì có thể là do các vấn đề về thận, lá lách và dạ dày.

3. Bàn tay và bàn chân có màu hồng

Các bộ phận trên cơ thể có thể phản ánh tình trạng thể chất của chúng ta, cũng như lòng bàn tay và bàn chân. Nói chung, bàn chân, lòng bàn tay hồng hào, ấm áp chứng tỏ khí huyết lưu thông đầy đủ nên cơ thể khỏe mạnh hơn. Nếu bàn tay, bàn chân có màu hoặc nhợt nhạt thì phải chú ý. Điều này có thể là do lưu thông máu trong cơ thể bạn có vấn đề, vì lòng bàn tay và bàn chân của chúng ta ở xa tim. Nếu cung cấp máu không đủ, nó sẽ chuyển sang màu trắng.

Sau 50 tuổi, nếu có 4 biểu hiện này thì chứng tỏ sức khỏe của bạn rất tốt, tuổi thọ cao

1. Chất lượng giấc ngủ tốt, không mất ngủ

Sau khi bước qua tuổi 50, gánh nặng đối với một người ngày càng nặng nề, có người già ở trên, trẻ ở dưới, công việc gặp phải những rắc rối. Ngoài những thay đổi của bản thân, chúng ta khó tránh khỏi lo âu, bất lực và những ảnh hưởng tâm lý khác. Cảm xúc xuất hiện ở người trung niên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mất ngủ, hay mơ, ngủ, dễ bị đánh thức, không ngủ sâu...

Chất lượng giấc ngủ kém sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của chúng ta vào ngày hôm sau, hiệu quả công việc cũng giảm sút, sự chú ý ngày càng kém tập trung. Điều này sẽ khiến bạn thêm lo lắng và rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu chất lượng giấc ngủ không giảm sau 50 tuổi, có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể được duy trì ở mức tốt, giấc ngủ ngon cũng là sự đảm bảo cho sức khỏe thể chất của chúng ta và là dấu hiệu sống thọ.

2. Đại tiện suôn sẻ

Sau khi bước qua tuổi 50, chức năng tiêu hóa suy giảm, cặn thức ăn sẽ tích tụ lại trong ruột dẫn đến không thể đào thải chất độc trong cơ thể ra ngoài kịp thời, chúng ta dễ gặp chứng táo bón. Theo thời gian, các chất độc trong cơ thể không kịp thải ra ngoài, đào thải ra ngoài, ruột sẽ trải qua quá trình hấp thụ thứ cấp, điều này sẽ gây ra những tổn thương thứ cấp cho cơ thể chúng ta và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nếu sau tuổi trung niên đi tiêu bình thường và đều đặn, có nghĩa là chức năng tiêu hóa vẫn ở mức tốt, các chất độc trong cơ thể được thải ra ngoài kịp thời, không bị ruột hấp thụ thứ cấp theo cách này. Cơ thể của chúng ta lúc này cũng đã nhận được một lớp bảo vệ khác, đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy chúng ta có cơ hội sống thọ.

3. Không bị cao huyết áp

Sau khi bước qua tuổi 50, chức năng của các cơ quan trong cơ thể dần suy giảm. Do thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống thông thường của chúng ta nên người sau 50 tuổi dễ bị béo phì, người béo phì dễ bị tăng huyết áp. Bệnh tăng huyết áp ở người có tuổi sẽ có những phản ứng bất lợi cho sức khỏe, thậm chí gây xuất huyết não đe dọa tính mạng.

Nếu một người không bị cao huyết áp sau 50 tuổi, điều đó có nghĩa là cơ thể của người đó rất khỏe mạnh và có nhiều khả năng kéo dài tuổi thọ.

4. Dung tích phổi lớn

Sau khi bước qua tuổi 50, chức năng tim phổi của họ sẽ suy giảm, do đó, đôi khi người trung niên sẽ cảm thấy thở khò khè khi đi lại, không thở được, bước đi khó khăn và thường cảm thấy mệt mỏi. Dung tích phổi lớn đồng nghĩa với việc mỗi lần thở có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho não. Oxy rất cần thiết cho con người chúng ta, chúng ta có thể hấp thụ càng nhiều oxy tại một thời điểm thì các cơ quan trong cơ thể chúng ta hoạt động tốt hơn. Sức khỏe của cơ thể cũng được đảm bảo. Sau khi một người bước qua tuổi 50, dung tích phổi lớn là một trong những dấu hiệu cho thấy chúng ta ngày càng sống thọ.