Người skinny fat bất lực trong công cuộc "mông quả đào, eo con kiến": HLV nhắn nhủ chỉ cần làm đủ 7 điều sau, body của bạn sẽ sang trang!

Chúng ta đều biết, tạng người skinny fat có đặc trưng ốm, gầy nhưng lại tích mỡ ở những khu vực không mong muốn như bụng, đùi... Tay chân bé nhỏ vì xương nhỏ, đặc biệt khung vai cũng rất nhỏ. Điều này gây ra những khiếm khuyết body lớn khiến chị em tự ti trong nhiều loại trang phục.

Nhiều cô nàng tìm đến tập luyện nhưng lại không hiểu rõ cách ăn, cách tập ra sao vì tay chân muốn tập cho to ra, bụng bé lại nhưng mông lại cần đẩy cho to tròn. Việc độ body dành cho các nàng có tạng người skinny fat do đó không hề dễ dàng.

Nhiều người tự ý ăn ít để bụng nhỏ nhưng tình hình không cải thiện, body trông thêm ốm yếu. Nhiều người khác tìm cách tập bài này bài kia cho tay chân to lên, mông to lên nhưng cũng không có hiệu quả như mong đợi.

HLV Ngô Thu Thủy (làm việc tại Hà Nội).

Theo HLV Ngô Thu Thủy (làm việc tại Hà Nội), người có tạng skinny fat muốn sở hữu body khỏe khoắn với eo thắt, mông quả đào nhất định không được bỏ qua 7 lưu ý quan trọng dưới đây:

1. Thay đổi thói quen ăn uống

Mặc dù điều mong muốn của chúng ta là ăn bất kỳ thứ gì và bao nhiêu cũng được, nhưng đối với người skinny fat cần ăn uống cẩn thận hơn. Đừng nên quan trọng tới việc ăn thế nào để giảm cân hay tăng cân, trước hết họ cần ăn uống để có lợi cho sức khỏe. Cần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, kiểm soát khẩu phần ăn đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

2. Chăm vận động

Sau khi đã tạo cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, bước tiếp theo là chăm vận động. Kết hợp giữa tập luyện cardio cường độ trung bình cùng với tập luyện kháng lực với ít nhất 3 buổi/tuần. Đừng cố gắng ép bản thân phải vận động cật lực trong thời gian đầu, hãy vận động một cách phù hợp với thể trạng hiện tại của bản thân. Cũng tương tự như thói quen ăn uống, việc xây dựng cho bản thân thói quen vận động là điều cần thiết.

3. Ăn ít hoặc bỏ hoàn toàn đồ ăn nhanh

Thực phẩm chế biến sẵn hầu như không phù hợp với người skinny fat, mặc dù trên bao bì có khẳng định nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, thành phần chính của chúng hầu như là đường, muối và chất béo không tốt. HLV Ngô Thu Thủy khuyên chị em nên chọn cho mình đồ ăn lạnh mạnh, sử dụng đồ ăn tươi để khỏe mạnh hơn.

4. Hạn chế sử dụng rượu bia

Mặc dù rượu bia có thể tốt nếu bạn sử dụng ở mức độ nào đó nhưng đa phần chúng ta thường sử dụng vượt mức cho phép. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới tình trạng sức khỏe cũng như body của người skinny fat. Chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng cần phải biết uống tới mức độ nào sẽ tốt.

5. Uống đủ nước

Nước tốt cho sức khỏe, gồm tất cả lượng nước đua vào cơ thể thông qua việc ăn rau, quả, nước ép trái cây tươi, nước lọc… Tuy nhiên, nữ huấn luyện viên khẳng định những đồ uống như soda, nước tăng lực không phải là thứ chúng ta cần. Chúng chứa hóa chất và lượng đường cao không tốt cho sức khỏe. Chưa kể, lượng calo trong những loại đồ uống này khá cao.

6. Ngủ đủ giấc

Chúng ta đều biết rằng, giấc ngủ chất lượng giúp cải thiện trí nhớ, cung cấp năng lượng, hạn chế viêm nhiễm, giúp cơ thể phục hồi, cải thiện trao đổi chất của cơ thể… "Riêng đối với người skinny fat, ngủ đủ giấc rất quan trọng và nên ưu tiên hàng đầu", HLV Ngô Thu Thủy nhấn mạnh.

7. Tham khảo ý kiến của huấn luyện viên

Trước khi bạn muốn tập luyện để giảm mỡ trên cơ thể, hay muốn áp dụng 1 chế độ ăn kiêng nào đó. Hãy tham khảo ý kiến của huấn luyện viên có kiến thức và kinh nghiệm đối với thể trạng của mình. Để giữ cân nặng hợp lý và giảm mỡ, tăng lượng cơ bắp rất khó, và bạn không thể làm điều đó 1 mình. Có thể một số thông tin chia sẽ hợp với người khác nhưng lại không phải dành cho bạn, ít nhất là thời điểm hiện tại.