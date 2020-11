Người sinh vào tháng âm lịch sau được thần tài gọi tên, tháng 11 gặp nhiều hỷ sự, tháng 12 được quý nhân phù trợ giúp rước lộc về nhà

Trời sinh mỗi người mang một số mệnh khác nhau. Ai trong cuộc đời cũng mong mình có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, không phải lo nghĩ nhiều về đồng tiền. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người lại có từng giai đoạn khác nhau, có những người phải trải qua nhiều sóng gió mới thấy thành công, có những người ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn người. Để vượt lên số phận, có được những điều mình muốn, chúng ta cần phải nỗ lực thật nhiều, cố gắng thật nhiều và phải luôn có niềm tin vào tương lai.

Theo tử vi số học, ngoài con giáp và năm sinh thì tháng sinh âm lịch là một trong những yếu tố quan trọng dự đoán cuộc đời mỗi người. Với những người sinh vào tháng âm lịch này, tuy sướng khổ tùy từng giai đoạn, nhưng 2 tháng cuối năm 2020 lại nhận được nhiều may mắn, phước lành nhất. Những người này không chỉ nhận được nhiều tin vui mà còn có cả quý nhân phù trợ, giúp biến ước mơ thành hiện thực trong những giờ phút chạy đua nước rút này. Hãy cùng xem có bạn trong số đó không nhé!

Tháng 2 âm lịch

Những người sinh vào tháng 2 âm lịch bẩm sinh là người khôn ngoan, tháo vát, nhanh nhạy, có tài trí. Đây là những người có tầm hiểu biết lớn, không chỉ linh hoạt trong suy nghĩ mà còn rất giỏi giao tiếp, luôn là một cá nhân nổi bật trong cuộc sống và công việc. Người sinh vào thời điểm này không ngại khó, ngại khổ, nếu có gặp rắc rối thì đều vượt qua nhanh chóng nhờ sự thông minh, nhanh trí của chính mình. Trong cuộc sống, những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường gặp được nhiều người cùng chí hướng, có thể xây dựng được cơ ngơi vô cùng lớn mạnh. Tử vi dự rằng hai tháng cuối cùng của năm 2020 sẽ là cơ hội để người này tỏa sáng và thành công. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ và sống tốt đời đẹp đạo, người này sẽ nhận được nhiều sự công nhận, thu hoạch được rất nhiều điều bất ngờ và có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Đặc biệt, sự nghiệp của người sinh vào thời điểm này vào cuối năm sẽ thăng tiến vượt bậc, nhờ quý nhân giúp đỡ nên họ có thể phát triển trên con đường mình mong muốn.

Tháng 5 âm lịch

Những người sinh vào tháng 5 âm lịch hưởng rất nhiều phước lành nên cuộc đời thường gặp rất nhiều may mắn. Người sinh vào thời điểm này có tầm nhìn bao quát, biết nhìn xa trông rộng, chu đáo trong mọi việc nên làm gì cũng thành công hơn người. Những người này cũng không quản ngại khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân để thu về những kinh nghiệm mới mẻ cho mình. Cuộc đời những người này đa phần là bằng phẳng, không mấy khi gặp trở ngại do luôn có được phúc khí vây quanh. Theo tử vi số học, tháng 11 này sự nghiệp của những người sinh vào tháng 5 âm lịch sẽ vô cùng hanh thông, gặt hái được rất nhiều phần thưởng. Bên cạnh đó, họ cũng nhận được nhiều hỷ sự, tin vui khiến tâm trạng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Bước sang tháng cuối cùng của năm, nhờ dự tập trung, nghiêm túc nên việc đầu tư kinh doanh sẽ đem lại rất nhiều lợi nhuận cho người này. Dự kiến cuối năm túi tiền của người này lúc nào cũng rủng rỉnh, báo hiệu một cái Tết ấm no, sung túc.

Tháng 10 âm lịch

Những người sinh vào tháng 10 âm lịch là người khôn ngoan, có chí hướng và hoài bão, cẩn trọng trong công việc. Người này cũng rất chăm chỉ, cần cù, dám đấu tranh cho những điều đúng đắn và sống tự chủ, tự lập. Đây là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ người đang gặp khó khăn, vì thế họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp và luôn gặp may mắn trong cuộc đời. Người sinh vào thời điểm này có vận quý nhân phù trợ, đi đến bất kì đâu cũng được yêu thương, quý mến, nếu có gặp khó khăn cũng sớm vượt qua và ổn định lại cuộc sống. Những tháng cuối cùng của năm, các vì sao may mắn đang chiếu sáng lên vận mệnh của những người sinh vào tháng 10 âm lịch. Nhờ phúc khí trời ban, không chỉ sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, mà tương lai còn giàu có, sung túc. Hơn nữa, trong thời gian tới, những người này cũng liên tiếp nhận được tin vui, giúp cuộc sống trở nên nhiều màu sắc phong phú hơn. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của những người này cũng là một điều vô cùng đáng mong chờ đấy!

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)