Người sinh vào tháng âm lịch này mang phúc khí dồi dào, từ tháng 3 gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp "phất" lên như diều gặp gió

Ai sinh ra cũng mong mình có một cuộc sống suôn sẻ, bình an, nếu không giàu có sung túc thì cũng cầu cho đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng, mỗi người sinh ra lại mang một số mệnh khác nhau, sướng khổ khác nhau, không phải chỉ cần mỗi cố gắng nỗ lực, mà đôi khi cần cả một chút vận may mới có thể "phất" lên được. Theo tử vi số học, ngoài con giáp và năm sinh thì tháng sinh âm lịch cũng ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mỗi người. Với những người sinh vào tháng âm lịch sau mang rất nhiều phúc khí từ khi sinh ra, đi đâu làm gì cũng gặp nhiều may mắn hơn người khác. Bắt đầu từ tháng 3 này, cuộc sống của họ sẽ có những thay đổi bất ngờ, không chỉ phát tài phát lộc mà con đường sự nghiệp cũng trải đầy hoa thơm trái ngọt. Hãy xem có bạn trong số đó không nhé!

Tháng 4 âm lịch

Những người sinh vào tháng 4 âm lịch là người mang nhiều phúc khí và may mắn. Từ khi sinh ra, những người này đã được coi là "phúc tinh" của gia đình, thường xuyên mang đến những may mắn và tài lộc bất ngờ cho người thân. Đây cũng là người đáng tin cậy, tốt bụng, nhân hậu và luôn nghĩ cho mọi người xung quanh. Người sinh vào tháng 4 âm lịch cũng không phải là người thích dựa dẫm, ỷ lại, trong cuộc sống dù có gặp bất kì khó khăn gì cũng tự mình giải quyết mà không phụ thuộc vào bất kì ai. Theo tử vi số học, từ tháng 3 này, cuộc sống của những người sinh vào thời điểm này sẽ bước sang một trang mới, rực rỡ và thăng hoa hơn. Cụ thể, con đường tài vận của những người này sẽ vô cùng vượng phát, càng làm ăn càng sinh lời, càng đầu tư càng có lãi. Chưa kể sự nghiệp của những người này cũng sẽ có những bước đột phá lớn, đánh dấu những cột mốc quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tháng 3 âm lịch

Những người sinh vào tháng 3 âm lịch là người sinh ra đã được hưởng nhiều vận may hơn người khác. Đây là người vui vẻ, lạc quan, hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người sinh vào thời điểm này cũng là người rất tiết kiệm, biết chăm lo nhà cửa, tính cách trầm ổn, kiên định và không bao giờ thích phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất kì ai. Thế nhưng trong cuộc đời, những người này lại thường xuyên gặp được quý nhân phù trợ nên cuộc sống luôn may mắn, thuận lợi. Bước vào tháng 3 này là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên đường đời của những người này sẽ vô cùng hanh thông. Con đường sự nghiệp của những người này sẽ trải đầy hoa thơm trái ngọt trong thời gian tới, không chỉ có được những thành công lớn mà người này còn khẳng định được vị trí của mình tại nơi làm việc. Họ sẽ nhận được sự tin cậy và tín nhiệm của mọi người xung quanh, đồng thời biết nắm bắt cơ hội nên trong tháng này có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương. Nhờ thế mà túi tiền của người này lúc nào cũng rủng rỉnh, muốn mua gì là đều mua được hết.

Tháng 10 âm lịch

Người sinh vào tháng 10 âm lịch là người thông minh, lanh lợi, có tư duy logic và thích vận dụng trí não vào trong mọi tình huống của cuộc sống. Đây cũng là người thích được rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, bài học trong cuộc đời để từng bước hoàn thiện bản thân hơn. Người sinh vào thời điểm này sinh ra đã mang nhiều phúc khí, trong cuộc sống luôn gặp được nhiều may mắn, thậm chí họ còn đem lại vận may cho cả những người thân thiết xung quanh. Ai ở gần những người này đều được "thơm lây" và cuộc sống cũng bất ngờ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc hơn. Tháng 3 đến cũng là lúc người này bước vào một giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời, khi mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, may mắn đến tới tấp không ngừng. Nhìn chung, tháng này họ sẽ được hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý, không chỉ sự nghiệp có được thành công nhất định mà tiền bạc cũng luôn dồi dào. Tháng này, cho dù họ làm gì cũng đều đạt được kết quả như ý.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)