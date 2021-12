Người sinh vào khung giờ này, cuộc sống thiếu niên tuy không đủ đầy nhưng sau 35 tuổi nhà lầu xe hơi có đủ không thiếu thứ gì

Giờ Mùi (13h - 15h chiều)

Những người sinh vào giờ Mùi, tức là vào khung từ 13h - 15h chiều thường có tính cách hướng nội, có xu hướng thiên về tình cảm hơn lý trí. Bất kể làm việc gì, họ cũng đặt cảm xúc lên hàng đầu. Những người này tuy tài giỏi, nhưng cũng dễ bị thao túng vì quá tin người. Một khi dành trọn tình cảm cho ai đó, họ cũng sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ bị lay động. Đó là một khuyết điểm mà người sinh vào giờ Mùi nên thay đổi.

Trong cuộc sống, những người phụ nữ sinh vào giờ Mùi khá hiền lành, dù sống tình cảm nhưng ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không thể tiếp tục thì buông tay. Những người này thường thích hợp sống xa gia đình, càng ở xa họ sẽ càng thành công vang dội, tình tiền không thiếu thứ gì.

Trước 35 tuổi những người sinh vào giờ Mùi có thể gặp nhiều trắc trở và khó khăn, nhưng sau 35 tuổi trở đi, cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió. Bởi lẽ họ luôn nỗ lực trong một tâm thế nhất định, luôn tin rằng cuộc sống sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ công bỏ sức. Ngoài ra, những người sinh vào giờ này lại có ý chí mạnh mẽ kiên cường, có khả năng tự thân lập nghiệp, càng về hậu vận càng giàu có viên mãn.

Giờ Dậu (17h - 19h tối)

Những người sinh vào giờ Dậu, tức là từ khung 17h đến 19h vốn là giờ lành nên họ được hưởng nhiều phúc đức. Theo quan niệm của người xưa, khung giờ này hướng đến sự bình yên, nhàn hạ. Đây cũng là khung giờ Gà đã lên chuồng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn chung, những ai sinh vào khung giờ này đều không quá vất vả, cuộc sống của họ luôn gặp được nhiều may mắn.

Trong cuộc sống, những người sinh vào giờ này thường làm việc thiên về nghệ thuật, họ có nhiều tài lẻ và cũng được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, khi đối nhân xử thế, họ cũng rất hiền lành, hơi hướng nội và hầu như ai cũng xinh đẹp. Họ có tài ăn nói khéo léo, nhờ vậy mà cũng gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời.

Sau 35 tuổi, cuộc sống của những người sinh vào giờ Dậu khá êm đêm, đôi lúc cũng gặp sóng gió nhưng không đáng kể. Bên cạnh đó, vì họ là người luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng, cộng với sự may mắn vốn có nên ngày càng thăng hoa, việc xây dựng viên mãn chỉ trong tầm tay, muốn phát triển sự nghiệp đến đâu cũng không thành vấn đề. Từ giai đoạn 35 tuổi đến về sau, hầu như cuộc sống gần như là hoàn hảo, và họ vẫn luôn bản lĩnh để đối mặt với thách thức.

Giờ Tý (23h - 1h sáng)

So với những người khác, thì những ai sinh vào giờ Tý, khung từ 23h - 1h sáng thì xác định cả đời này được tận hưởng cuộc sống ấm no sung túc. Họ vốn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh đưa đường dẫn lối, giúp họ vượt qua mọi thứ một cách trơn tru, ngoạn mục. Nếu chẳng may có gặp thử thách thì đó cũng chỉ là giai đoạn nhất thời.

Trong cuộc sống, những người sinh vào khung giờ này tuy không quá giàu có, sự nghiệp thì cũng không hẳn thăng hoa, nhưng bản thân họ lại là những người có chức có quyền, tiền tài của cải cũng sở hữu được kha khá. Nhìn chung, cuộc sống cá nhân luôn khiến người khác ngưỡng mộ, thậm chí có người xem họ là hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Sau 35 tuổi, những người sinh vào khung giờ này sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Họ vốn thông minh tài trí hơn người, có thể học 1 mà hiểu được 10, nên đường đời phía trước dù có chông gai vẫn bản lĩnh vượt qua mọi thứ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận, con đường sự nghiệp càng thịnh vượng, họ có thể xây dựng được đế chế thành công mà không phải ai cũng làm được, tiền bạc của cải dư dả tiêu mấy đời không hết.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.