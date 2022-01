Người sinh vào 3 năm này xông đất trong Tết Nhâm Dần 2022 thì gia chủ gặp nhiều may mắn, tìm được cơ hội phát tài phát lộc

Giáp Tuất (1994)

Trời sinh tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tuất là người biết xông pha, biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công từ sau những nỗ lực của bản thân, cuộc sống của họ nếu không giàu có thăng hoa thì cũng được tận hưởng một cuộc sống bình yên khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn có vận may lội ngược dòng. Ngoài ra, tuổi Tuất trong năm Nhâm Dần được xem là sẽ gặp được nhiều hỷ sự vì là năm Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), đặc biệt đối với những người sinh năm Giáp Tuất (1994) sẽ có vận may thăng hoa vượt trội.

Ngoài ra, những người sinh vào năm 1994 sẽ hợp với năm Dần, và nếu xông đất đầu năm thì hứa hẹn sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2022, những người sinh năm Giáp Tuất tuy có gặp khó khăn, nhưng đây là cơ hội giúp họ đổi đời, vì vậy không nên để vuột mất thời cơ có một không hai này.

Đinh Mão (1987)

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống lương thiện và luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh. Những người tuổi Mão cũng rất chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến, họ không bao giờ sợ đối mặt với thử thách khó khăn, mà thay vào đó là xông phá, biết nắm bắt cơ hội, dù vấp ngã cũng không sao, vì họ cho rằng đó là bài học để giúp bản thân đổi đời.

Bước vào năm 2022 này, những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đặc biệt, đối với những người sinh vào năm Đinh Mão (1987), họ sẽ chính thức bước vào sao hạn Thủy Diệu của sao Cửu Diêu, một trong những sao cát tinh của năm 2022. Vì vậy, năm nay, Đinh Mão có thể làm nên chuyện, chỉ cần họ không ngừng cố gắng tiền về phía trước.

Ngoài ra, vào Tết Nhâm Dần 2022 này, nếu ai có bạn sinh vào năm Đinh Mão thì cứ mạnh dạn mời họ qua xông đất vào đầu năm mới. Vì năm nay sẽ là một năm đầy thăng hoa của những người sinh năm 1987, khổ tận cam lai là có thật, một cuộc sống viên mãn đủ đầy đang chờ Đinh Mão phía trước, nên nếu Đinh Mão xông đất thì sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ thịnh vượng hơn, trong năm mới làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Canh Ngọ (1990)

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi và có khả năng ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cũng là người vui vẻ, hoạt bát, lạc quan và luôn tìm cách giải quyết vấn đề nhưng khi rơi vào tình trạng bế tắc. Với thái độ sống này, nên dù tuổi Ngọ có gặp phải khó khăn và trở ngại gì thì cũng vượt qua một cách ngoạn mục, ngoài ra còn tìm được cơ hội thành công, thăng hoa.

Cũng giống với tuổi Tuất, tuổi Ngọ cũng được xem là tuổi Tam hợp đối với năm Nhâm Dần (Dần - Ngọ - Tuất). Đặc biệt, trong năm 2022 này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, những điều tưởng chừng như bế tăc lại tìm được hướng giải quyết, thậm chí còn thăng hoa không ngừng. Đối với những người sinh vào năm Canh Ngọ 1990 lại có nhiều khởi sắc hơn.

Sau mọi gian nan, trắc trở, cuối cùng, những bản mệnh sinh vào năm Canh Ngọ sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Và đương nhiên trong năm Nhâm Dần này, chỉ cần gia chủ nào được Canh Ngọ xông đất thì xác định cả năm thành công và gặp được nhiều may mắn. Tiền bạc không hẳn là chất cao như núi, nhưng chắc chắn sẽ có của cải để dành, hay ít nhất cũng có số vốn để đầu tư trong những năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

