Người sắp bị ung thư gan thì trên mặt sẽ xuất hiện 3 biểu hiện bất thường, hãy đảm bảo "2 uống - 2 không ăn", lá gan sẽ cảm ơn bạn!

Gan là cơ quan nắm giữ chức năng rất quan trọng trong cơ thể. Ngoài chức năng lọc và phân giải chất độc, gan còn tiết ra mật giúp tiêu hóa và phân hủy thức ăn trong dạ dày và ruột, tham gia vào quá trình sản xuất máu để đảm bảo cung cấp đủ máu cho cơ thể. Do đó, một khi gan có vấn đề, độc tố trong cơ thể sẽ tăng lên, quá trình tiêu hóa sẽ bị chậm lại, lưu lượng máu trong cơ thể cũng sẽ không đủ.

Điều đáng nói là gan lại là cơ quan không có dây thần kinh cảm giác, nên chúng ta khó phát hiện ra các vấn đề của gan, tạo điều kiện để bệnh gan phát triển.

Trên thực tế, trước khi ung thư gan xuất hiện thì trên mặt thường xuất hiện 3 dấu hiệu rất rõ ràng. Tuy không bộc lộ cảm giác đau nhưng sắc mặt sẽ kém đi, không sáng và bóng bẩy như trước.

Người sắp bị ung thư gan thì trên mặt sẽ xuất hiện 3 biểu hiện bất thường

1. Da mặt sạm, xỉn màu



Chất lượng của làn da không chỉ phản ánh trạng thái tinh thần của một người mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe của người đó.

Ở người khỏe mạnh, máu sẽ liên tục lưu thông vì thế trong những trường hợp bình thường thì nước da phải hồng hào, căng bóng. Nhưng nếu da bị sạm và xỉn màu trong một thời gian dài thì bạn cần chú ý hơn, đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Khi gan bị tổn thương, khả năng hấp thụ và sử dụng sắt của cơ thể sẽ bị giảm sút, đồng thời quá trình sản xuất máu cũng bị chậm lại khiến da mặt kém tươi tắn. Khi có dấu hiệu này khuyến cáo mọi người nên đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt trước khi ung thư gan hình thành.

2. Thường xuyên bị mụn trên mặt



Mụn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của một người. Mụn thường xuất hiện do không chú ý vệ sinh da mặt hoặc do nội tiết tố trong cơ thể. Nhưng nếu loại trừ các lý do đó mà mụn vẫn xuất hiện thì cần phải cảnh giác, rất có thể đây là biểu hiện của việc suy giảm chức năng gan. Khi chức năng gan bị giảm thì khả năng giải độc cũng giảm, lượng độc tố tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ biểu hiện qua khuôn mặt, gây mụn bọc. Ngoài việc giữ gìn làn da, cố gắng giảm mụn thì cần phải có biện pháp dưỡng gan kịp thời.

3. Môi nứt nẻ

Mỗi ngày, cơ thể cần rất nhiều nước để hoạt động. Khi có đủ nước, môi sẽ hồng hào, căng mọng nhưng nếu môi luôn khô, bong tróc thì đừng coi thường, đây không chỉ là vấn đề thiếu nước mà còn có thể là dấu hiệu của chức năng gan không bình thường, sự trao đổi chất gặp rối loạn khiến cơ thể bị mất nước gây khô môi.

Để bảo vệ lá gan, hãy đảm bảo "2 uống - 2 không ăn"

2 KHÔNG ăn là:

- Không ăn đồ bị mốc

Thực phẩm bị mốc có chứa rất nhiều aflatoxin. Đây là chất độc hạng nhất, một khi xâm nhập vào cơ thể sẽ dễ gây tổn thương tế bào gan, suy giảm chức năng gan.

- Không ăn thực phẩm đóng gói

Các loại thực phẩm đóng gói như xúc xích, giăm bông, mì gói... thường được bổ sung các chất phụ gia trong quá trình chế biến, một khi được tiêu thụ quá nhiều có thể dễ dàng làm tăng gánh nặng cho gan.

2 nên UỐNG đó là:

- Trà hoa cúc

Gan thích môi trường ẩm ướt, uống trà thường xuyên có thể bổ sung nước kịp thời, làm loãng các chất độc, rác tồn đọng trong máu và giảm áp lực cho gan. Các loại trà hoa cúc có chứa nhiều choline, flavonoid, selen, có tác dụng đáng kể đối với gan. Cụ thể:

- Choline: Nó có thể tiêu diệt chất béo, đẩy nhanh tốc độ gan chuyển hóa chất béo và tránh tích tụ chất béo trong gan;

- Flavonoid: Làm cho tế bào gan có sức sống cao hơn, cải thiện tốc độ chuyển hóa và giải độc của gan...

- Selen: Cải thiện khả năng tái tạo và tự phục hồi của tế bào gan, đồng thời ngăn chặn vi rút, vi trùng có hại xâm nhập.

- Nước ép cần tây

Rau cần tây có tác dụng thanh lọc và loại bỏ những chất cặn bã trong cơ thể. Nếu bạn chăm chỉ uống nước ép cần tây, gan sẽ được giải độc, tránh bệnh tật hiệu quả.