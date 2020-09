Người quay clip mẹ bạo hành bà ngoại nhưng không can ngăn có bị xử lý?

Sáng 9-9, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ trách nhiệm của người quay clip ghi lại cảnh bà Hoa bạo hành mẹ ruột. Qua đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ người quay clip có can ngăn hành vi bạo hành hay dửng dưng nhìn, quay clip".



Như đã thông tin, chiều 8-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) về hành vi ngược đãi, bạo hành ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, nhiều người cũng đặt vấn đề liên quan đến người quay clip vì sao không can ngăn hành vi bạo hành, trong khi người này chính là con của người phụ nữ có hành vi bạo hành và là cháu ngoại của bà cụ bị bạo hành.

Hơn nữa, theo kết quả xác minh của CQĐT, vụ bạo hành này đã được quay clip từ tháng 11-2019 nhưng vì sao mãi đến hiện nay, người quay mới tiết lộ cho người thân mà không trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh bà Hoa ngược đãi mẹ ruột.

Như đã thông tin, sáng 7-9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành một bà cụ, được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Công an huyện Cần Đước, người quay clip là con của bà Nguyễn Thị Hoa (người phụ nữ có hành vi bạo hành mẹ ruột). Cụ bà bị bà Hoa bạo hành là bà N.T.Đ. ở cùng nhà với bà Hoa ở ấp 4, xã Long Hòa. Hiện cụ bà đã mất vào ngày 2-9 và đưa đi hỏa táng.

Theo xác minh của công an, ngày 2-9, ông Nguyễn Văn Sự (chưa xác định nơi ở) là anh họ của bà Nguyễn Thị Hoa, đến dự đám tang của cụ Đ.

Tại đây, ông Sự nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ. nên gặp Bùi Thanh Tuyền (con của bà Hoa) để hỏi thăm thì được cho biết bà Hoa thường đánh, mắng chửi bà Đ. và Tuyền đang giữ đoạn clip quay bằng điện thoại di động ghi hình lại cảnh mẹ mình bạo hành bà ngoại vào khoảng thời gian tháng 11-2019. Ông Sự xin đoạn clip trên và đã đăng lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận hành vi bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Bà Hoa khai do bực tức việc bà Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng nên bà mới có hành động đánh, mắng chửi bà Đ..