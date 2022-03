Người phụ nữ và 4 đứa con bị truy nã vì liên quan vụ giết người

Ngày 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát lệnh truy nã nhiều đối tượng có quan hệ huyết thống do liên quan đến một vụ giết người xảy ra trên địa bàn.



Các đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã.

Các đối tượng bị truy nã gồm: Võ Thị Thu Thanh có tên gọi khác là Thư (SN: 1990); Võ Tuấn Vũ có tên gọi khác là Bo (SN: 1993); Võ Minh Tâm (SN: 1998); Võ Minh Trí có tên gọi khác là Bé (SN: 2000). Các đối tượng này là chị em ruột, cùng trú tại số 274A, tổ 6, ấp 3, xã Trung An (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Nguyễn Thị Thu (SN: 1963, mẹ ruột của 4 đối tượng bị truy nã) và Lương Hiếu Hòa có tên gọi khác là Hòa cá chép (SN: 1985).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 26/10/2020, anh N.T.V, (SN: 1983, trú TP. Mỹ Tho) đang ngồi nhậu chung một số người bạn tại quán Bia Tô.

Khi đang nhậu thì Hòa và Thanh đến bàn nhậu của V. nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hòa và Thanh bỏ đi. Một lúc sau thì bà Nguyễn Thị Thu đến cãi vã với V. rồi bỏ ra về.

Khoảng 0h10 cùng ngày thì một nhóm đối tượng gồm có: Võ Tuấn Vũ, Võ Minh Tâm, Võ Minh Trí, Võ Minh Thiện, Nguyễn Thị Thu Thanh, Lương Hiếu Hòa, Nguyễn Phi Hùng và 01 đối tượng khác đi trên 04 xe môtô chạy đến dùng dao tự chế và ghế đâm, chém, đánh nhiều nhát vào người của N.T.V.

Gây án xong nhóm đối tượng lên xe chạy thoát và trốn khỏi địa phương cho đến nay. Theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với N.T.V là 98%.

Cơ quan công an đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin liên quan đến đối tượng bị truy nã, truy tìm nêu trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT) qua số điện thoại 0693.599.531, di động 0932.881.436 (gặp Điều tra viên Võ Văn Lộc) hoặc báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý.

