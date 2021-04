Người phụ nữ U40 "lặn lội" từ Nghệ An sang Hà Tĩnh bán dâm

Khoảng 20h30 ngày 13/4, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Phong Lan, bắt quả tang tại phòng 206 có 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm, gồm: Cụt Thị D. (37 tuổi, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) và Đào Văn Ư. (43 tuổi, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

2 đối tượng có hành vi bán dâm tại nhà nghỉ

Cũng tại nhà nghỉ trên, Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Th. (37 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) nghi vấn chờ để thực hiện hành vi bán dâm.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Tiến Lương (31 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ), chủ nhà nghỉ Phong Lan là người thực hiện hoạt động môi giới mại dâm.

Đối tượng Lương- chủ nhà nghỉ Phong Lan.

Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lương theo quy định của pháp luật.