Người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội

Trưa 15/4, người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ trong nhà trọ.

"Trưa nay lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 13h chiều thi thể người phụ nữ được đưa ra khỏi hiện trường", một người phụ nữ cạnh hiện trường cho biết.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Có mặt tại hiện trường, người em chồng của nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày người phụ nữ này nhận được tin chị gái của chồng tử vong tại nhà trọ.

"Chồng tôi nhận được tin trước, sáng nay tôi mới nhận được tin. Lên đến phòng nơi chị tôi ở thì công an đã hoàn tất khám nghiệm. Tôi đang đợi ở đây để chờ công an họ quay lại xem có cần cung cấp thêm thông tin gì không.

Hiện công an vẫn chưa thông tin gì tới gia đình", người em dâu chia sẻ.

Người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin từ công an quận Cầu Giấy cho biết, thời điểm tiếp cận hiện trường, công an đã xác định đây là một vụ án mạng. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

