Người phụ nữ trượt té và suýt bị siết cổ chết vì lan can an toàn, thiết kế "lấy mạng người" của chiếc hàng rào gây chú ý

Tai nạn ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Đôi khi, những thứ tưởng chừng như an toàn xung quanh ta cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng.

Ngoài những vật sắc nhọn thông thường gây nguy hiểm được mọi người chú ý thì có một thứ khác được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng", có khả năng khiến nạn nhân mất mạng nếu ngã vào đó.

Ngày 18/6, tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, người dân trên đường bất ngờ chứng kiến một vụ tai nạn vô cùng đáng sợ. Một người phụ nữ trong lúc đi bộ trên đường, có lẽ vì cô không chú ý nên đã bị té nhào vào lan can an toàn ở trên lề đường.

Không may khi té xuống, cổ của người phụ nữ lại mắc kẹt đúng vào phần khe hẹp của chiếc lan can, khiến cho cô bị ngộp thở và bất tỉnh ngay tại chỗ. May mắn thay được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh và đội cứu hộ cũng đến rất nhanh chóng nên nạn nhân mới có thể giữ lại được tính mạng.

Trong đoạn video được người đi đường ghi lại, cổ của người phụ nữ đã bị kẹp chặt vào chính giữa phần khe hẹp của chiếc lan can được thiết kế như nhiều chữ U ngược nối vào nhau. Thiết kế này đã tạo ra một "cái bẫy" quá nguy hiểm, chỉ cần trượt cổ vào khe này thì rất khó có thể thoát ra.

Lúc này, nạn nhân trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi vì cổ bị mắc lại ở lan can. Người dân đã phải kê ghế cho cô ngồi trong lúc chờ cứu hộ để tránh sức nặng đè thêm vào cổ làm cho cô có thể chết ngạt.

Đây không phải là lần đầu thiết kế lan can này gây ra nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó vào năm 2016, một sự cố tương tự đã xảy ra ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây. Một người phụ nữ mang thai đột ngột ngất xỉu té vào hàng rào cách ly. Không ngờ cổ thai phụ lại bị mắc kẹt trên hàng rào nhưng không ai để ý. Đến khi được tìm thấy thì nạn nhân đã bị ngạt thở dẫn đến cái kết thương tâm của hai mẹ con.

Trong một trường hợp khác, người đàn ông ở Tây An trong lúc say rượu lái xe đã vô tình té vào hàng rào giữa đường. Cổ ông ta cũng bị mắc kẹt và cuối cùng ngạt thở mà chết.

Mặc dù chiếc lan can này ban đầu được thiết kế để bảo vệ con người nhưng cuối cùng nó lại trở thành vật tiềm ẩn khả năng gây nguy hiểm lớn nếu không may té vào nó.

Người ta cho rằng điều quan trọng nhất là ý thức của những người tham gia giao thông và đi bộ trên đường. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất dễ dàng thấy nhiều trường hợp người đi bộ lại chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà không chú ý đến trước mặt có vật cản, cuối cùng gây ra tai nạn. Một số người còn mặc kệ cảnh báo cố tình trèo leo qua lan can an toàn để băng qua đường, không ngờ vô tình vấp té và tự khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Thực tế cho thấy quá nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì thiết kế chữ U ngược của chiếc lan can, vì vậy có thể nói rằng thiết kế này có sự sai sót vô cùng trầm trọng. Chiếc lan can "tử thần" này cần được quan tâm, sửa chữa kịp thời để tránh gây thêm nhiều thảm kịch không đáng có.

(Nguồn: QQ)