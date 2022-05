Người phụ nữ tinh tế trong hôn nhân không bao giờ phạm phải sai lầm cơ bản dưới đây: Điều số 3 dễ gây đổ vỡ!

Nếu bạn muốn giữ cho cuộc sống hôn nhân của mình luôn bền chặt thì trước hết, phải chắc chắn rằng những hành động của bạn đang cố gắng phục vụ cho mục đích đó. Nhiều cô vợ chỉ vì sơ suất nên biến bản thân mình thành kẻ phá hủy hòa khí gia đình.



Phụ nữ có thông minh, tinh tế hay không thực ra rất quan trọng. Xét cho cùng, hôn nhân đâu phải lúc nào cũng êm đẹp như những bài hát hay câu thơ trữ tình.

Hiểu tâm lý đàn ông, nắm bắt tâm lý của họ và cư xử một cách tinh tế là cách để cải thiện cuộc sống gia đình. Bởi vậy, những người phụ nữ tinh tế sẽ chẳng bao giờ phạm những sai lầm sau cho hôn nhân của mình.

1. Tùy tiện tiết lộ các bí mật của chồng

Một số ý kiến cho rằng, lí do khiến đàn ông ít khi thảo luận các vấn đề nghề nghiệp, cuộc sống với vợ bởi họ không tin vào sự "kín miệng" của cô ấy. Nhiều bà vợ chỉ vì quá vui vẻ mà tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư, bí mật của chồng.

Nếu như họ biết được, hai bên kiểu gì cũng xảy ra xích mích và lần sau, sẽ chẳng bao giờ anh ấy kể chuyện cho bạn nghe nữa. Hành động của bạn khiến ông chồng nghĩ vợ mình không thật sự là người biết lắng nghe, điều này có thể phá hủy mức độ tin tưởng sâu sắc nhất mà các cặp vợ chồng có khiến khủng hoảng hôn nhân nổ ra.

2. Coi thường đời sống vợ chồng

Nhiều người vợ luôn dùng hôn nhân ra để đe dọa chồng mình. Có vấn đề xảy đến lại nhắc đến việc ly hôn, bỏ đi… Tất tần tật cách cô làm là để đe dọa, trừng phạt và kiểm soát đàn ông. Nếu như cô thường xuyên dùng cách đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy bạn là một sự tồn tại đáng sợ, lâu dần người chồng chán ngán về vợ khiến hôn nhân tan vỡ.

Ảnh minh họa.

3. Coi thường phẩm giá đàn ông

Những người vợ ra ngoài không biết giữ thể diện cho chồng, luôn tìm cách lên án, dìm anh ấy xuống thì thực sự hết nói. Các bà vợ như thế này quá thiếu hiểu biết và dễ dàng khiến đàn ông bất mãn.

Đã là vợ chồng, khi ra bên ngoài cần biết cách ủng hộ nhau, làm đẹp hình ảnh của nhau. Nếu như bạn chỉ biết lên án, dẫm đạp phẩm giá của anh ấy thì lòng tự trọng của đàn ông sẽ tổn thương và cực kỳ dễ khiến hôn nhân đổ vỡ.

4. Ép buộc chồng phải có thành tựu

Nhiều người vợ có yêu cầu và kỳ vọng khắt khe ở chồng. Nếu cô ấy đạt được điều mong muốn thì không sao, nếu không kiểu gì cũng mắng mỏ, coi thường và thậm chí chế giễu chồng mình. Các bà vợ hi vọng cách thức đó có thể kích thích chồng để anh ấy nỗ lực hơn, tiến bộ hơn. Thực tế, nó sẽ chỉ càng khiến cho mối quan hệ cả hai trở nên mâu thuẫn.

Không phải lúc nào các bà vợ cũng có thể áp đặt trực tiếp mong muốn, mục tiêu của mình lên chồng. Sự ép buộc đó sẽ khiến các ông chồng buồn bởi họ nhận thấy giá trị của mình không được bạn công nhận.

Ảnh minh họa.

5. So sánh tình yêu

Nhiều bà vợ thích so sánh chồng mình với người đàn ông khác. Kết quả so sánh thường là chồng mình thua kém họ. Điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người khác nhau nên việc so sánh rất không công bằng. Dùng điểm yếu của mình đi so điểm mạnh của người khác thì đằng nào mà chẳng thua cuộc.

Những người vợ có tính xấu như vậy cần phải bỏ ngay. Đừng khiến chồng mình gặp áp lực và gánh nặng tâm lý lớn như vậy.

Thêm một kiểu so sánh nữa là so sánh cuộc sống, ghen tị khi chồng nhà ai đó có nhiều tiền, mua quà đắt đỏ hay đổi nhà mới… Những điều này đừng bao giờ vi phạm kẻo hôn nhân đổ vỡ.

6. Sự đa nghi và kiêu ngạo

Có một câu nói rất hay: "Điều tối kỵ trong hôn nhân là dùng sự nghi ngờ làm bằng chứng".

Sự nghi ngờ của các bà vợ khiến chồng mệt mỏi. Hoặc mặt khác, những người vợ kiêu căng, bất cần cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến sự hòa hợp vợ chồng. Bởi vậy, các bà vợ tinh tế sẽ có cách thức khác để đối diện với hôn nhân, không gây ra các vấn đề khó vãn hồi.

Hi vọng rằng, các cô vợ sẽ chẳng ai mắc phải những sai lầm cơ bản trên để khiến cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt!

https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-tinh-te-trong-hon-nhan-khong-bao-gio-pham-phai-sai-lam-co-ban-duoi-day-dieu-so-3-de-gay-do-vo-20220526110432414.chn