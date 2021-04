Người phụ nữ tạt chất thải vào 2 mẹ con bé trai ở Phú Yên lên tiếng phân trần: "Cho nó mượn tiền không trả, còn nói lời khó nghe"

Vụ việc 2 mẹ con bé trai ở Phú Yên bị chủ nợ tìm đến tận nhà để tạt phân lên người vẫn đang gây bức xúc dư luận, đặc biệt là khi bà C. (chủ nợ) còn đến tận trường dọa "kêu giang hồ đến bắt" bé trai 2 tuổi (con của người nợ tiền mình) để gây sức ép.

Mới đây, chia sẻ trên báo Dân trí, bà C. cho biết nguyên nhân dẫn đến việc làm trên là do chị G. không chịu trả nợ, trong khi bà C. đang cần tiền lo việc học cho 2 con.

Bà C. bức xúc: "Tôi không dám ăn, dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền nhưng nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe nên tôi làm vậy".

Bà C. lên tiếng phân trần về việc làm của mình

Bà C. cũng thừa nhận hành vi tạt phân của mình là sai, tuy nhiên bà nói chỉ tạt 1 lần và sử dụng phân gà chứ không có phân người như lời chị G. nói. Bên cạnh đó, bà C. cũng bác bỏ việc mình cố tình tạt phân lên người cháu bé, dù trước đó trong clip bị người chứng kiến quay lại cảnh bà C. tạt phân lên 2 mẹ con bà G., bà C. nói to "Cha mẹ nó làm thì nó phải gánh".

Bà C. mang xô phân đến hất vào người hai mẹ con bà G.

Trong một diễn biến khác, mới đây, trên mạng lại tiếp tục xuất hiện đoạn clip bà C. tìm đến tận trường mầm non nơi con trai chị G. đang học và có những lời đe dọa.

Đoạn clip được quay lại, bà C. to tiếng: "Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt thì cô báo với các cháu, trước khi giang hồ đến thì cô báo cả công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào".

Bà C. từng đến tận trường nơi con trai bà G. học để đe dọa

Theo báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa cho biết đã thu thập được clip này và vụ việc liên quan đang được điều tra.

Trước đó, báo điện tử Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa cho hay, năm 2014, bà G. có vay của bà C. một số tiền để đầu tư trồng cây tiêu, nhưng sau đó không còn khả năng trả nợ.

Vụ tranh chấp nợ vay giữa hai người đàn bà đã được tòa án hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Ngày 18/4/2020, bà C. đến nhà bà G. để lấy tài sản, bị bà G. ngăn cản nên xảy ra giằng co, xô xát. Sau đó bà C. gọi con trai sinh năm 2001 đến nhà bà G., hai mẹ con đã lấy xe máy, tủ lạnh, máy giặt và một số tài sản khác.

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Tây Hòa kết luận tổng giá trị tài sản mà bà C. lấy ở gia đình bà G. là hơn 24,5 triệu đồng.

Vụ án đã được khởi tố cách đây 5 tháng, nhưng chưa khởi tố bị can vì "còn một số vấn đề liên quan cần được làm rõ", một lãnh đạo cơ quan nội chính ở huyện Tây Hòa cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.