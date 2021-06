Người phụ nữ suy kiệt sức khỏe trầm trọng do uống thực phẩm giảm cân nhanh bán trôi nổi trên mạng

Nhịn ăn, dùng nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, một phụ nữ trung niên bị suy nhược trầm trọng

Ở tuổi trung niên, rất nhiều chị em đau đầu về vấn đề giảm cân. Chẳng hiểu vì đâu nên nỗi, bỗng dưng một ngày thấy mình phát phì không thể hãm lại được, dù đã tìm đủ mọi cách. Người phụ nữ trong bài viết được chia sẻ dưới đây chính là một trong những người như thế.

Mới đây, HLV Tuấn Anh (sinh sống và làm việc tại Hà Nội, được cấp bằng bởi Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một học viên tuổi trung niên giảm cân phản khoa học đến nỗi bị suy nhược cơ thể nặng nề trong thời gian qua.

HLV Tuấn Anh chia sẻ trường hợp giảm cân phản khoa học bằng cách dùng thực phẩm chức năng kết hợp nhịn ăn.

Đó là chị N.T.T.H (41 tuổi, Hà Nội). Thời gian vừa qua, chị H bỗng tăng cân đột ngột, lên tận 13kg chỉ trong vài tháng. Cân nặng của chị chạm mốc 77kg trong khi cao 1m55. Bị người thân và hàng xóm cười nhạo sao dạo này béo thế, chị H càng thêm tự ti. Chị lao vào tìm kiếm những phương pháp giảm cân nhanh nhất có thể. Sau khi tìm hiểu và được mời chào nhiều qua mạng, chị H quyết định dùng thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

"Học viên dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân được quảng cáo qua những người bán hàng online, không hề được bác sĩ hay huấn luyện viên chỉ định. Cùng lúc, học viên dùng 2 loại thực phẩm chức năng. Theo như học viên kể lại, một loại toàn tiếng Thái đề bên ngoài, loại còn lại cũng toàn tiếng nước ngoài. Chị uống theo chỉ dẫn của người bán hàng online vì nghe nói giảm cân rất nhanh, rất hiệu quả là vô cùng thích thú", HLV Tuấn Anh kể lại.

Nghe nói những thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân này sẽ giúp giảm cân nhanh hơn nữa nếu kết hợp với việc ăn kiêng thì chị H bắt đầu ăn ít lại, hạn chế tối đa tinh bột, thịt cá, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nhịn bữa sáng và tối. Cân nặng của chị có giảm thật nhưng đó là do mất nước, đồng thời xuất hiện triệu chứng cơ thể mệt mỏi hơn, thường xuyên mất ngủ, đau mỏi vai gáy, đau lưng dưới.

Chị H vẫn nghĩ là do giảm cân nên mệt một chút cũng không sao. Cứ thế, chị dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân được hơn một năm kết hợp ăn thiếu chất, thiếu lượng thì cơ yếu hẳn đi, làm những việc nhẹ nhất cũng thấy hoa mắt chóng mặt, người lừ đừ, không có sức sống.

"Lúc này chị H đã tìm đến phòng tập để nâng cao sức khỏe. Sau khi biết đến chương trình huấn luyện viên cá nhân, được huấn luyện viên tư vấn chế độ dinh dưỡng cùng giáo án tập luyện được thay đổi qua từng tuần, có lộ trình rõ ràng, chị H đã tham gia tập luyện và có kết quả khả quan", HLV Tuấn Anh chia sẻ.

Đối với những người béo lâu năm thì chuyển hóa thường bị hỏng, càng nhịn ăn thì càng gia tăng vấn đề tăng mỡ.

Thời gian đầu, chị H khá khó khăn trong việc tập luyện vì cơ thể nặng nề, hay hoa mắt chóng mặt. Sau 2 tháng kiên trì tập 4 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn đầy đủ các nhóm chất nhưng được khống chế lượng calo, cơ thể chị trở nên mạnh khỏe hơn.

Chị H không còn hiện tượng hoa mắt chóng mặt, cân nặng chỉ giảm được 4,3kg trong vòng 2 tháng nhưng mỡ giảm rõ rệt nên thân hình cũng thon gọn hơn rất nhiều. Vòng eo từ 108cm xuống 95cm, vòng mông từ 110cm xuống còn 98cm.

Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân chỉ là phương pháp giảm cân nhất thời, dùng lâu dài có thể suy thận, tử vong

HLV Tuấn Anh khẳng định, muốn giảm cân, giảm mỡ an toàn thì phải làm cho chuyển hóa thay đổi. "Đối với những người béo lâu năm thì chuyển hóa thường bị rối loạn, càng nhịn ăn thì càng gia tăng vấn đề tăng mỡ. Giảm mỡ được hay không phụ thuộc vào kcal in và kcal out chứ chỉ số trên cân không nói lên điều gì".

Giảm mỡ được hay không phụ thuộc vào kcal in và kcal out chứ cân nặng không nói lên điều gì.

Đặc biệt, theo huấn luyện viên này, các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân "chỉ là phương pháp giảm cân nhất thời, làm cho người dùng mất nước là chính và tạo cảm giác no lâu dẫn đến không thiết tha ăn uống. Tuy nhiên, dùng nhiều trong thời gian dài sẽ gây suy thận. Nhịn ăn, ăn ít về lâu dài sẽ suy giảm hệ miễn dịch, giảm sức đề kháng. Trong thực tế cũng có ghi nhận nhiều trường hợp như vậy dẫn đến suy thận, tử vong nhanh chóng".



Từ đó, vị huấn luyện viên khuyên, dù ở độ tuổi nào, trung niên hay thanh thiếu niên..., chúng ta không được nhịn ăn cũng như dùng bất cứ sản phẩm nào hỗ trợ giảm mỡ, giảm cân vì hệ lụy mà nó mang lại. Muốn giảm cân, giảm mỡ, chúng ta hãy cân bằng lượng kcal in và kcal out, kết hợp tập luyện đều đặn, đúng cách thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và thon thả hơn, đồng thời bảo vệ xương khớp tốt hơn, làn da không bị nhăn nheo, lão hóa.

Chia sẻ thêm về việc dùng thực phẩm chức năng giúp giảm cân, GS.TS Đào Văn Phan (Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lý, Đại học Y Hà Nội) nhận định: "Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân dạng viên, bột, cao, sâm, nước, trà... thậm chí có cả thuốc chích. Nhưng tác dụng của những sản phẩm này rất khó kiểm chứng bởi hầu hết các sản phẩm giảm cân đều có nguồn gốc nhập ngoại, bày bán tràn lan trên thị trường với mức giá khá cao, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý mà đến tay người tiêu dùng chưa chắc đã đảm bảo chất lượng".

Giới chuyên gia nhấn mạnh, để ngăn chặn thừa cân, béo phì đúng cách cần chú ý các nguyên tắc hàng đầu như giảm năng lượng ăn vào, cải thiện chất lượng bữa ăn, áp dụng chế độ ăn rất thấp năng lượng kéo dài 12-16 tuần (áp dụng cho người có BMI từ 30 trở lên)…

Ngoài ra, muốn giảm cân khoa học, bạn cần tuyệt đối tránh nhịn ăn, thanh lọc cơ thể và giảm cân bằng các loại nước sinh tố rất thấp năng lượng thay cơm ăn nước uống, dùng thuốc giảm cân thần tốc không rõ nguồn gốc có thể gây mất nước và giảm khối lượng cơ…, dùng các thuốc nhuận tràng gây mất chất dinh dưỡng, mất nước và chất điện giải…