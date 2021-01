Người phụ nữ nhập cảnh "chui" tại quận Tân Phú và 23 F1 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sáng 1/1/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu của người phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng 23 người tiếp xúc gần đã âm tính. Hiện tất cả những người liên quan đến người phụ nữ này vẫn đang được cách ly y tế theo quy định.

Trước đó vào chiều ngày 31/12/2020, sau khi xác định còn 1 trường hợp nhập cảnh trái phép chung nhóm với 4 ca nhiễm Covid-19 (BN 1440, 1451, 1452, 1453), ngành y tế TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn truy tìm người phụ nữ trên. Đến 22h30 tối cùng ngày, Sở Y tế cho biết đã tìm thấy người này tại quận Tân Phú.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 9 người trong nhóm nhập cảnh trái phép vào ngày 24/12 (6 trường hợp ban đầu và 3 người phụ nữ phát hiện sau) đều đã được tìm thấy. Hiện TP.HCM đang cách ly 2 ca nhiễm (BN 1451, 1453), Vĩnh Long (BN 1440), Đồng Tháp (BN 1452). 5 người trong nhóm còn lại hiện TP.HCM đang cách ly 3 trường hợp, Cà Mau 1 trường hợp và Tây Ninh 1 trường hợp.

Lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa khu vực tại quận 9 vì liên quan đến BN 1453

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", quy định tại điều 348 BLHS, xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020.

Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiện, Công an tỉnh An Giang cũng đang phối hợp với công an các tỉnh thành khác để tiếp tục điều tra làm rõ.