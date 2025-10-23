Người phụ nữ mang thai dù đang đặt vòng, bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Sáng 23-10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp mang thai ngoài tử cung ở buồng trứng, dù trước đó bệnh nhân đã đặt vòng tránh thai.

Theo đó, nữ bệnh nhân N.L.N.T. (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới, kèm chậm kinh. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận chỉ số xét nghiệm βhCG tăng cao (βhCG là một loại hormone do nhau thai tiết ra, dùng để chẩn đoán và theo dõi thai kỳ sớm), nhưng không phát hiện túi thai trong buồng tử cung.

Nữ bệnh nhân N.L.N.T. trước và sau phẫu thuật

Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh khối thai ngoài tử cung nằm ở buồng trứng, cạnh tử cung vẫn còn vòng tránh thai đúng vị trí.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi xử lý khối thai ngoài tử cung ở buồng trứng. Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn, người bệnh hồi phục nhanh, ít đau sau mổ và đảm bảo tính thẩm mỹ, hạn chế sẹo.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 3 ngày điều trị và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Qua ca bệnh này, BS.CKII. Đào Bích Chiền (Khoa Sản của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) đưa ra khuyến cáo rằng cũng như các biện pháp tránh thai khác, đặt vòng tránh thai không có nghĩa là tránh thai tuyệt đối.

Do đó, khi có các dấu hiệu bất thường như trễ kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, ra huyết âm đạo bất thường… thì chị em cần đến thăm khám ngay tại các cơ sở y tế uy tín.

Việc chẩn đoán chính xác, phát hiện kịp thời sẽ giúp xử trí hiệu quả, hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo toàn sức khỏe và khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Theo thống kê y khoa, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 1–2% tổng số ca mang thai. Thai ở buồng trứng chỉ chiếm khoảng 0,7–1% trong tổng số các trường hợp thai ngoài tử cung – được xem là cực kỳ hiếm gặp.

Điều đáng lưu ý là ở những thai phụ đã đặt vòng tránh thai, nếu xảy ra mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ gặp thai ngoài tử cung sẽ cao hơn so với nhóm không đặt vòng. Trong trường hợp không được phát hiện và can thiệp kịp thời, thai ngoài tử cung có thể vỡ, gây mất máu ồ ạt, sốc mất máu, thậm chí đe dọa tính mạng sản phụ.