Người phụ nữ mang thai bằng tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của người chồng quá cố

Sau nhiều năm trải qua nỗi đau mất chồng cùng nhiều lần sảy thai, Laura Orrico (49 tuổi, người Mỹ) cuối cùng cũng thành công mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai nhi đã 5 tháng tuổi, được thụ tinh từ tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của người chồng quá cố của cô, anh Ryan Cosgrove.

Báo Dân trí cho biết, trước đó, Orrico từng trải qua 5 lần sảy thai. Lần cuối cùng xảy ra ngay vào khoảng thời gian tang lễ của chồng, cách đây khoảng 10 năm.

Năm 2007, chồng cô, Ryan Cosgrove, được chẩn đoán mắc ung thư não. Trước khi bắt đầu hóa trị, cặp đôi đã theo lời khuyên của bác sĩ làm thủ tục đông lạnh tinh trùng. "Ryan và tôi đã gặp luật sư và ký một văn bản pháp lý quy định những việc có thể làm với tinh trùng đông lạnh... Điều đó có ý nghĩa với tôi hơn tất cả", Orrico chia sẻ.

Người phụ nữ sinh con bằng tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của người chồng quá cố. Ảnh: NY Post.

Sau 8 năm chiến đấu với bệnh tật, Ryan qua đời. Trong khoảng thời gian ấy, cặp đôi từng nhiều lần thử làm thụ tinh ống nghiệm nhưng thất bại. Mặc dù vậy, Orrico chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được làm mẹ.

"Sau khi Ryan mất, tôi cứ nghĩ mình sẽ tái hôn và bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời. Mặc dù đã có vài mối quan hệ lâu dài và luôn bày tỏ mong muốn có con, tôi vẫn chưa thể làm mẹ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó một mình, nhưng đến thời điểm này tôi không còn lựa chọn nào khác và tôi thực sự muốn bắt đầu một gia đình", cô chia sẻ.

Theo VnExpress, hành trình của Orrico không hề dễ dàng, với rào cản lớn nhất không phải từ chất lượng tinh trùng đông lạnh mà là tuổi tác của chính bà. Trong 10 năm kể từ khi chồng mất, bà trải qua 5 lần sảy thai và phải tạm dừng IVF vào năm 2014. "Cuộc đời tôi như một chuyến tàu lượn siêu tốc nhưng tôi luôn giữ vững ước mơ làm mẹ", bà chia sẻ.

Bác sĩ Barry Witt, chuyên gia nội tiết sinh sản tại bang Connecticut, cho biết tỷ lệ mang thai thành công ở phụ nữ cuối tuổi 40 là rất thấp do số lượng và chất lượng trứng đều suy giảm. Tuy nhiên, bà Orrico vẫn kiên trì theo đuổi hy vọng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trở thành mẹ đơn thân.

Về chất lượng của tinh trùng được lưu trữ gần 20 năm, các nghiên cứu khoa học khẳng định hiệu quả gần như tương đương với tinh trùng tươi khi thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Frontiers in Endocrinology chỉ ra rằng, dù khả năng di động của tinh trùng đông lạnh có giảm nhẹ, tỷ lệ thụ tinh thành công và tỷ lệ sinh con sống không có khác biệt đáng kể so với nhóm dùng tinh trùng tươi. Về lý thuyết, tinh trùng bảo quản trong nitơ lỏng có thể tồn tại gần như vô hạn.

Sau khi có kết quả thử thai dương tính vào tháng 6, bà Orrico được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao do tuổi tác và được một đội ngũ y bác sĩ theo dõi chặt chẽ. "Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng hóa ra mọi thứ tốt hơn tôi nghĩ. Các bác sĩ cũng hy vọng mọi thứ sẽ luôn ổn", cô kể.

Thông qua hành trình của mình, Laura Orrico hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn về vấn đề tìm con, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trữ đông tinh trùng và trứng kịp thời khi đối mặt với các vấn đề sức khỏe.

Ở tam cá nguyệt thứ hai, người mẹ này đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi.

"Tôi háo hức mong con gái ra đời từng ngày để kể cho con nghe về hành trình của mình cũng như về cha của bé. Con tôi sẽ biết có một người cha trên thiên đường luôn yêu thương con bé", cô chia sẻ.