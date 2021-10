Người phụ nữ lên cơn đau đẻ 2-3 lần/ngày dù không hề mang thai, chồng bật khóc khi thấy bức vẽ của vợ tại bệnh viện

Câu chuyện này từng được chia sẻ trên chương trình "Capture the Moment, How Is It Possible", trong đó, người phụ nữ mỗi ngày ít nhất phải trải qua 3 lần "đau đẻ" nhưng lại không hề mang thai. Mỗi lần như vậy, bụng của bà trở nên căng phồng như một quả bóng rồi một lúc sau trở lại bình thường.

Về mặt y học, cơn đau được chia thành 10 cấp độ và cơn đau khi sinh con nằm ở cấp độ 9, tương đương với cơn đau xảy ra khi gãy 12 chiếc xương sườn cùng một lúc.

Vậy điều gì đã xảy ra khiến người phụ nữ này phải gánh chịu nỗi đau đớn thể xác nhiều đến vậy?

Khi nhân viên của chương trình tìm đến nhà, đón tiếp họ là vợ chồng người phụ nữ, cô trông hoàn toàn bình thường, không hề có biểu hiện đau đớn. Bản thân cô cũng không biết khi nào cơn đau đẻ kéo đến.

Khoảng 1 tiếng sau, cô cảm thấy khó chịu rồi được chồng đỡ nằm xuống. Cơn đau từ từ tăng dần khiến người phụ nữ rên rỉ trong đau đớn, liên tục đập tay vào chiếc bụng đang sưng lên. Vài phút sau, mọi thứ trở lại bình thường, cơn đau biến mất nhưng khiến người phụ nữ mệt lả. Nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu bởi vì vài phút sau, cơn đau đã sớm quay trở lại.

Theo lời người chồng, tình trạng của vợ ông diễn ra 2-3 lần/ngày, có lúc lên đến 5-6 lần. Chúng thường kéo đến bất ngờ và không báo trước khiến cuộc sống sinh hoạt của người phụ nữ lẫn chồng cô trở nên vô cùng bất tiện.

Có hôm, nhân viên chương trình cùng đi chợ với người phụ nữ thì đột ngột, cô bất ngờ dừng lại và nhờ mọi người liên hệ với chồng mình, báo hiệu một cơn đau đang kéo tới. Nhân viên chương trình đã cởi chiếc áo khoát và trải xuống đất để người phụ nữ nằm xuống. Ngay sau đó, tiếng la hét đầy đau đớn của cô đã vang khắp một khu chợ. Khi thấy chồng đến, người phụ nữ nói một cách yếu ớt: "Về nhà thôi".

Chứng kiến tình trạng của vợ như thế, người chồng cũng rất xót xa. Được biết, vợ ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và cả hai đã rất khó khăn mới đến được với nhau, tính đến nay đã ở bên nhau được 4 năm. Mỗi lúc thấy vợ đau đớn, ông cảm thấy bất lực vì không giúp được gì nhiều ngoài việc nắm tay vợ và an ủi cô.

Họ đã từng tìm đến nhiều bệnh viện để thăm khám nhưng không tìm được nguyên nhân. Thậm chí, cặp vợ chồng còn đi khám ở bệnh viện sản nhưng bác sĩ cho biết cơ thể của người phụ nữ hoàn toàn bình thường.

Chương trình "Capture the Moment, How Is It Possible" đã quyết định giúp đỡ người phụ nữ, liên hệ với một chuyên gia tại bệnh viện có tiếng. Cặp vợ chồng đến bệnh viện một lần nữa với hy vọng nhỏ nhoi. Kết quả chụp CT cho thấy mỗi khi lên cơn đau, dạ dày người phụ nữ giãn nở gấp 10 lần so với kích thước ban đầu nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân bởi vì mọi báo cáo khám nghiệm đều rất bình thường.

Lúc này, chương trình vẫn không bỏ cuộc. Họ giúp người phụ nữ tìm gặp một chuyên gia tâm lý. Người này đã yêu cầu cô vẽ một bức tranh về gia đình thời thơ ấu. Kết quả cô đã vẽ 3 người bao gồm bố mẹ và bản thân mình. Đáng chú ý là ngoài bố thì 2 mẹ con cô đều đang khóc.

Theo quan sát và nghiên cứu, chuyên gia tâm lý cho rằng người phụ nữ và mẹ cô từng là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình gây ra bởi bố cô. Chưa dừng lại ở đó, người chồng trước của cô cũng là một kẻ bạo hành, khiến cô chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Các bác sĩ cho biết triệu chứng này được gọi chung là "rối loạn triệu chứng cơ thể", là khi bệnh nhân quá chú ý đến các triệu chứng thể chất, dẫn đến rối loạn cảm xúc và chức năng trầm trọng. Vì bị bạo hành lâu ngày nên khi sống trong môi trường ổn định, người phụ nữ sẽ cảm thấy không quen và bộ não của cô sẽ phát ra tín hiệu là những cơn đau. Nỗi đau tâm lý không được giải tỏa nên nó thể hiện qua nỗi đau thể xác. Cách để giải quyết chúng là giải tỏa căng thẳng trong lòng càng nhiều càng tốt, nỗi đau thể xác tự nhiên sẽ giảm dần.

Người chồng nghe xong rất xấu hổ, ông cho rằng suốt thời gian qua đã không quan tâm vợ đủ nhiều để biết được những vết thương trong lòng cô. Ông dự định sắp tới sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh vợ hơn, cùng cô thư giãn, trò chuyện để mau hồi phục sức khỏe.

(Nguồn: Capture the Moment, How Is It Possible)