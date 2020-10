Người phụ nữ đưa bé trai đi dàn cảnh trộm tiền của bà bán tạp hóa ở Sài Gòn đã bị bắt

Công an Quận 3 cho biết thông tin này vào tối 1/10.

Trước đó vào ngày 30/9, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản khi người này đang trốn tại một khách sạn ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Thời điểm bị bắt, công an khám xét và phát hiện trên người An có một túi nilon nghi là ma túy. Ngoài ra, cháu bé do An chỉ đạo dàn cảnh lấy túi tiền của nguời bán nước tại quận 3 và chồng của An cũng có mặt.

Đối tượng Chu Thúy An. (Ảnh: CACC)

Bước đầu, nữ đối tượng thừa nhận đã chở theo bé trai tên Ph. (9 tuổi, là con của em gái chồng An) dàn cảnh trộm túi tiền của bà Trần Thị Tuyết M. (58 tuổi, ngụ quận 3) trong con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3).

Theo lời khai ban đầu của An, tối 23/9 đối tượng đang ở khách sạn thì người bạn của chồng An. tên là D. chạy xe máy BKS 59 K2-106.27 đến chơi.

An đã mượn xe chở bé Ph. đi. Khi đến con quán của bà Tuyết M., An tấp vào để mua một ly cà phê.

Ảnh trích xuất camrea ghi lại cảnh bé trai lấy túi đồ của người bán nước.

Được bà M. thông báo phải trả 12.000 đồng, An móc tờ 20.000 đồng ra đưa rồi nhận tiện thối từ túi tiền. Khi chủ quán đang tập trung làm cà phê, An đã để cho bé Ph. nhảy xuống lấy túi tiền. Sau đó, An nói với bà M. đi mua bánh mì rồi quay lại lấy cà phê nhưng chạy luôn.

Đi được một đoạn, An mở túi kiểm tra thì thấy có nhiều tiền, một chiếc lược và mấy thẻ cào điện thoại nên cất đi rồi chạy đến nhà chị.

Sau khi về khách sạn, An vứt chiếc lược, trả xe cho D. rồi lấy tiền tiêu xài, còn thẻ cào thì cho người khác sử dụng.

Còn bà M. sau khi phát hiện mất tiền đã xem camera rồi trình báo công an.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định Chu Thúy An dương tính với ma tuý vào thời điểm bị bắt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.