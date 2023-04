Người phụ nữ đem của hồi môn gia truyền của bà nội đi thẩm định, chuyên gia xem xong chỉ run rẩy hỏi: "Bà của cô là ai?"

Với sự phát triển của thời đại ngày nay, việc sưu tập đồ cổ đã trở thành mục tiêu theo đuổi của ngày càng nhiều người. Tuy nhiên, đi cùng với những món đồ thật là không ít các đồ nhái được làm tương tự để đánh lừa những người đam mê đồ cổ.

Vì lẽ đó, với sự phổ biến của đồ cổ, các chương trình giám định đồ cổ đã xuất hiện để nhiều người có thể mang đồ vật của mình đến để các chuyên gia thẩm định, từ đó tạo nên nhiều câu chuyện đáng chú ý.

Vừa qua, có một cô gái mang một món đồ trang sức cổ đến tham gia chương trình và đã khiến nhiều người, bao gồm cả những chuyên gia thẩm định vô cùng ngạc nhiên. Theo đó, cô gái này mang đến một chiếc cài tóc có kiểu dáng vô cùng tinh xảo nhưng khá cũ và nhuốm màu thời gian.

Chiếc kẹp mà cô gái mang đến khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc

Cô gái cho biết, thực chất đây là món đồ mà bà nội của cô đã đeo vào ngày cưới và vô cùng trân trọng nhưng cô không thể biết đây có phải món đồ cổ đáng giá hay thậm chí là món đồ này có phải là thật hay không.

Ngay sau khi các chuyên gia cẩn thận xem xét chiếc kẹp tóc, họ không khỏi ngạc nhiên và liên tục gặng hỏi chủ nhân về lịch sử và nguồn gốc của bà nội của cô. Các chuyên gia cho rằng đây là một món đồ thuộc một bộ mũ đội đầu mạ vàng, rất lộng lẫy, trên đó có nhiều lông chim bói cá, gọi là Diancui nên rất khó bảo quản.

Các chuyên gia cho rằng giá trị của chiếc kẹp có thể gấp nhiều lần hiện tại nếu được bảo quản tốt

Tuy không muốn tiết lộ danh tính chủ nhân của món đồ nhưng sau một hồi đối đáp, cô gái cho biết rằng thực chất bà nội của cô từng là người hầu hạ, làm việc vặt cho Từ Hi Thái hậu trong cung. Sau đó, vì làm tốt công việc nên bà được Từ Hi Thái hậu đã thưởng cho chiếc kẹp tóc. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, giờ đây chiếc kẹp tóc được truyền lại cho cô.

Sau khi nghe người tham gia chương trình nói xong, các chuyên gia đều càng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Đa phần mọi người đều cho rằng chiếc kẹp tóc này thuộc triều đại nhà Thanh và vô cùng quý giá, nếu có thể được bảo quản nguyên vẹn thì chúng phải có giá trị rất khủng. Tuy nhiên, với tình trạng của món đồ cổ này, mức giá của chiếc kẹp tóc này chỉ có thể có giá khoảng từ 70.000 đến 90.000 NDT (tương đương 200 - 300 triệu đồng).

Chiếc kẹp được cho là của Từ Hi Thái Hậu ban tặng cho người hầu hạ của bà

Là người quyền lực và đứng đầu cả nước vào cuối thời nhà Thanh, Từ Hi Thái hậu có địa vị tối cao. Bà được cho là vô cùng yêu thích vàng bạc châu báu quý hiếm. Sau khi Từ Hi qua đời, chỉ riêng bảo vật trong tang lễ của bà đã có thể lên tới hàng chục hộp, bà còn thu thập tất cả bảo vật trên đời, mục đích là để những bảo vật này cùng mình "ngủ" dưới lòng đất.

Kể cả trong lúc sinh thời, nhiều người xung quanh phục vụ Từ Hi Thái hậu cũng đã nhận được rất nhiều phần thưởng. Chỉ cần vui vẻ phục vụ bà, nhất định sẽ được thưởng bằng các loại đồ vật quý giá như bà nội của cô gái kể trên. Tuy nhiên, một số bảo vật không may mắn như vậy, với việc Lăng Từ Hi mở cửa, các loại di tích văn hóa quý giá đã bị di dời và mất đi vẻ huy hoàng trước đây.