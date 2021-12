Người phụ nữ chậm kinh nguyệt 49 ngày tới nhờ khám, bác sĩ sốc toàn tập khi nhìn vào lá gan, kể chuyện trên TikTok khiến triệu người sốc theo

Ngày 14/12 mới đây, bác sĩ nhi người Canada, Michael Narvey, đã chia sẻ một đoạn video lên TikTok để kể về trường hợp vô cùng hy hữu mà ông mới gặp gần đây. Trên tài khoản TikTok có tên @nicu_musings của mình, ông nói: "Tôi nghĩ rằng tôi đã chứng kiến đủ thứ chuyện kỳ lạ trên đời nhưng hóa ra không phải, có những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Một phụ nữ 33 tuổi đến phòng khám của tôi kể rằng thời gian hành kinh của cô ấy kéo dài 14 ngày và đã 49 ngày trôi qua kể từ khi kết thúc kỳ kinh nguyệt gần nhất.

Tin nổi không, thứ được tìm thấy trong gan của cô ấy đây: Một đứa trẻ. Cô ấy mang thai ngoài tử cung, nhưng lại ở trong gan. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy bào thai ở vùng bụng nhưng chưa bao giờ thấy ở gan. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự việc này".

Bác sĩ Narvey bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ về trường hợp này.

Sau đó, người phụ nữ đã được phẫu thuật lấy bào thai ra ngoài và may mắn ca mổ thành công, sức khỏe của cô đang dần hồi phục. Tuy nhiên, bào thai thì không thể giữ được.

Đoạn video hiện đã thu hút 3,4 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Hàng nghìn người đã để lại bình luận bày tỏ sự choáng váng về câu chuyện của bác sĩ Narvey.

Một người dùng TikTok cho biết: "Đây chắc hẳn là tin đau buồn đối với các bậc cha mẹ, tôi hy vọng người mẹ khỏe và rất tiếc cho sự mất mát của cô ấy".

Một người khác nói: "Tôi thậm chí không tin điều này có thể xảy ra. Làm thế nào một quả trứng đã thụ tinh lại đi đến tận gan được cơ chứ?".

Mang thai trong ổ bụng là một loại thai ngoài tử cung hiếm gặp với tỷ lệ ước tính là 1,4% trong tổng số các trường hợp mang thai ngoài tử cung và xảy ra khi trứng di chuyển sai đường xuống ống dẫn trứng và ra ổ bụng. Nhưng trường hợp thai ở bụng trên hoặc ở gan thì thực sự vô cùng hiếm.

Một nghiên cứu được công bố trên "Journal of Emergencies, Trauma, and Shock" (Tạm dịch: Tạp chí Cấp cứu, Chấn thương và Sốc phản vệ) vào năm 2012 đã mô tả một phụ nữ trẻ được phát hiện có một bào thai 18 tuần sống gắn liền với gan của cô ấy. Nhưng điều đáng buồn lại xảy ra, người phụ nữ 25 tuổi tử vong do biến chứng trong quá trình phẫu thuật vì chảy máu quá nhiều.

Còn theo một bài báo năm 2003 của BBC News, chỉ có 4 đứa trẻ sinh ra còn sống khi túi ối dính ở gan.

Trong đó có trường hợp của Ncise Cwayita (20 tuổi) đến từ Nam Phi. Chị đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh tên là Nhlahla. Em bé này được phát hiện phát triển ở khu vực lá gan của mẹ chỉ một tuần trước khi chào đời.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy thai, sau đó để lại nhau thai và túi ối trong gan để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ. Ncise sau đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước sinh nhật lần thứ 5 của con gái mình: “Tôi đã rất sợ hãi khi biết đứa con của mình lại nằm ở gan. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là con bé sẽ không bình thường".

