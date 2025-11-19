Người phụ nữ bỏng giác mạc vì làm 1 việc khi giặt đồ

Ngay sau đợt mua sắm 11/11, nhiều gia đình tranh thủ tích trữ các sản phẩm tẩy rửa, trong đó có viên giặt . Ít ai ngờ rằng, món đồ tiện lợi này nếu bảo quản sai cách lại tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt.

Một trường hợp vừa xảy ra với chị Vương (Trung Quốc) Trong lúc chuẩn bị giặt quần áo, chị phát hiện một số viên giặt để qua mùa hè bị nóng chảy phần vỏ, dính chặt vào nhau. Nghĩ rằng “tách ra là dùng được”, chị dùng tay mạnh kéo hai viên. Chỉ một tiếng “bụp” rất nhỏ, lớp màng vỡ tung, hóa chất giặt đậm đặc bắn thẳng lên mặt và trúng trực tiếp vào mắt phải.

Ngay lập tức, chị cảm thấy cơn bỏng rát dữ dội , nước mắt chảy liên tục và thị lực mờ đi nhanh chóng. Thậm chí, trong ánh sáng phòng bình thường, mắt phải cũng đau nhói như bị kim châm.

Gia đình đưa chị đi cấp cứu. Bác sĩ xác định chị bị bỏng hóa chất giác mạc , thị lực giảm xuống chỉ còn 0,06 . Rất may, sau khi điều trị kịp thời, thị lực của chị đã dần hồi phục.

Vì sao viên giặt có thể gây bỏng mắt?

Theo các bác sĩ nhãn khoa, viên giặt chứa hóa chất tẩy rửa nồng độ cao , gồm chất hoạt động bề mặt và các thành phần kiềm mạnh. Khi tiếp xúc với niêm mạc mắt, chúng dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ, gây:

- Kích ứng mạnh.

- Tổn thương biểu mô giác mạc.

- Nguy cơ ảnh hưởng thị lực nếu không được xử lý ngay.

Những tai nạn tương tự không hiếm gặp , đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc khi viên giặt bị biến dạng do nhiệt độ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi viên giặt vỡ và hóa chất bắn vào mắt, cần:

- Rửa mắt ngay bằng nước sạch chảy liên tục tối thiểu 15 phút , vừa xả vừa đảo mắt để hóa chất trôi ra ngoài.

- Tuyệt đối không dụi mắt , vì dễ làm tổn thương sâu hơn và gây nhiễm trùng.

- Không dùng thuốc nhỏ mắt tùy tiện khi chưa có chỉ định.

- Đến ngay khoa cấp cứu hoặc khoa mắt để được kiểm tra và xử lý chuyên môn.

Cách bảo quản viên giặt để tránh tai nạn

Bác sĩ lưu ý người dùng nên kiểm tra lại nơi cất giữ viên giặt trong gia đình:

- Không để ở ban công, nhà tắm, nơi nóng ẩm, đây là môi trường khiến lớp màng dễ chảy hoặc biến dạng.

- Tốt nhất đặt trong tủ khô ráo, thoáng khí , tránh gần nguồn nhiệt và nước.

- Mua vừa đủ, khoảng 1 đến 2 tháng dùng, để tránh hỏng, rò rỉ hoặc vón cục do để lâu.

- Đặc biệt, viên giặt có màu sắc bắt mắt dễ khiến trẻ hiểu nhầm là kẹo, vì vậy cần để xa tầm tay trẻ em .

Viên giặt mang lại tiện lợi, nhưng nếu bảo quản hoặc sử dụng bất cẩn, hậu quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực và sức khỏe.

Nguồn và ảnh: wuhan.gov