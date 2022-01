Người phụ nữ bị đánh dã man ở shop Trang Nemo tiết lộ vừa sinh con vài tháng, lên tiếng giải thích tại sao lại tham gia vào sự việc

Sự việc xô xát giữa Trang Nemo và Trần My đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, người phụ nữ được cho là chị em ngoài xã hội của Trần My đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Theo đó, người phụ nữ này cho biết cô mới sinh em bé được 4,5 tháng và tình trạng sức khỏe còn yếu nên không ổn lắm, đang đợi kết quả giám định thương tật. Trong dòng nội dung dài người phụ nữ này giải thích lý do tại sao lại tham gia vào sự việc trên, khi xông vào shop của Trang Nemo là bảo "Trần My thấy bất công thì không phải xin lỗi".

"Lúc đến em đứng ở ngoài chờ. Theo dõi trên live em thấy Trang Nemo rất quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật. Vô lý quá trời. Một nhãn hàng của công ty nhập từ TQ qua. Trang Nemo làm lại bao bì khác, bán mắc cho cố, người ta bán rẻ hơn thì lại nói đồ giả... Trang Nemo ép My nói như vậy, làm 1 người chị sao em chấp nhận được. Chẳng khác nào ép Trần My vào con đường cùng. Nhận đồ giả là coi như mất chén cơm của người ta rồi. Thuận mua vừa bán. Đâu ra cái kiểu bán mắc rồi bắt người ta nhận đồ giả, còn mình là đồ thật".

Đồng thời, người phụ nữ này còn cho biết rằng Trang Nemo cố tình kéo khẩu trang hai lần để khoe với mọi người thương tích. Cô cho biết: "Lực lượng chức năng ở đó mà tụi nó coi không ra gì luôn. 5-6 thằng đợi sẵn ở ngoài cùng với mấy thằng ở trong shop đi ra. Gần cả chục thằng ùa vào đánh em. Lực lượng chức năng cố gắng hết sức can ngăn nhưng do tụi nó đông và quá hung hăng nên mấy anh trở tay không kịp".

Trước đó, dân mạng xôn xao hình ảnh tình trạng hiện tại của người chị em xã hội của Trần My.