Người phụ nữ bán vé số đáng thương bị kéo lê 30m sau khi cố níu giữ chiếc xe máy bị tên trộm ngang nhiên lấy đi

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một người phụ nữ bị trộm xe máy, dù đã cố gắng bám theo xe nhưng chị vẫn không giữ được món tài sản quý giá.

Trộm xe máy kéo lê người phụ nữ bán vé số trên đường

Qua điều tra, nạn nhân là chị B.T.C.L. quê Tiền Giang, cho biết khoảng 8 giờ 46 phút ngày 15/12, chị ngồi bán vé số trước căn nhà trên đường DT825, gần chân cầu Đôi (Long An giáp với H.Bình Chánh, TP.HCM).

Thời điểm này một đối tượng lẻn bẻ khóa lấy xe chị L. nổ máy định tháo chạy. Chị L. phát hiện nên truy hô và bám được vào đuôi xe gắn máy của mình. Đối tượng không bỏ cuộc mà tăng ga kéo lê chị L. đi một đoạn hơn 30m, hướng về Bình Chánh. Do bị chà xát với mặt đường bị thương nên chị L. buông tay, còn đối tượng phóng xe mất dạng.

Tên trộm cướp chiếc xe máy của chị L.

Cũng theo chị L., khi bị kéo lê trên đường, có 1 người đàn ông khác đã dùng xe máy lao vào đá chị. Người này sau đó cũng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm chị L. bị kéo lê trên đường, một người lạ đã đuổi theo đạp vào người chị L.

Chị L. cho biết 2 vợ chồng từ Tiền Giang lên TP.HCM mưu sinh, thuê nhà trọ ở Bình Chánh. Hàng ngày chồng làm công nhân, chị L. mới sinh nên ra khu vực cầu Đôi thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bán vé số phụ giúp thêm cho chồng. Chiếc xe là tài sản tích cóp của 2 vợ chồng sau nhiều năm mới mua được, trị giá 40 triệu đồng.

Ngày 17/12, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ trộm xe máy, kéo lê người phụ nữ bán vé số suốt đoạn 30m cho Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-ban-ve-so-dang-thuong-bi-keo-le-30m-sau-khi-co-niu-giu-chiec-xe-may-vua-bi-ten-trom-ngang-nhien-lay-di-20211217204554167.chn