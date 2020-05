Người phụ nữ 65 tuổi lấy chồng ngoại quốc 24 tuổi chia sẻ chuyện bị bố mẹ chồng phản đối và những chi tiết tình yêu gay cấn như phim

Quan điểm "Tình yêu không biên giới, tuổi tác chỉ là những con số" dường như chưa bao giờ sai trong mọi thời đại. Khi câu chuyện của cô dâu 62 lấy chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng một thời gian khiến dân tình xôn xao thì thời gian gần đây, cặp đôi chênh nhau tận 41 tuổi 1 lần nữa "dậy sóng" mạng xã hội. Điều đặc biệt là chàng trai 24 tuổi này mang quốc tịch Pakistan và chủ động chinh phục trái tim người phụ nữ đã 65.

Quen nhau trên mạng xã hội, cự tuyệt nhiều lần nhưng rồi phó mặc cho duyên phận

Cô Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi ở huyện Long Thành, Đồng Nai mới kết hôn với người đàn ông ngoại quốc tên Aziz Ur Ehman kém mình 41 tuổi. Cô Hoa cho biết, mình và Aziz quen nhau trên mạng xã hội nhưng thực tế tuổi thật của anh là 28 chứ không phải 24 như trên giấy tờ.

Chồng cô Hoa mất đã lâu, hiện cô đang sống cùng với một người con gái ở xã Tân Hiệp. Những ngày tháng tuổi già, cô tìm kiếm thêm niềm vui bằng việc đi khiêu vũ với nhóm bạn chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước thêm "bước nữa".

Thế nhưng duyên phận đã đến vơi cô vào một ngày cuối năm 2018. Cô Hoa nhận được lời mời kết bạn của một chàng trai trẻ nước ngoài tên Joni (quốc tịch Pakistan). Joni ngoại hình rất đẹp trai. Tò mò cô Hoa bấm đồng ý, chuyện tình xuyên biên giới bắt đầu từ đây.

Cô chia sẻ: "Ehman chủ động kết bạn với tôi. Chúng tôi là bạn trên mạng hai năm trước. Ngay ngày đầu quen nhau, anh ấy đã biết tôi lớn hơn 41 tuổi. Lúc đó, tôi chỉ xem Ahman như con cháu nên nói chuyện bình thường".

Không biết có phải do tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn mà Ehman tỏ tình với người phụ nữ này sau 1 thời gian nói chuyện. Bản thân cô Hoa cũng cho biết: "Tôi đã lớn tuổi, ở xa nên cũng khó tin".

Mới đầu cô Hoa không đồng ý nhưng khi thấy Ehman đòi tự tử nên chấp nhận đại. Đồng ý yêu rồi anh chàng lại đòi về Việt Nam, cô Hoa cự tuyệt ai ngờ anh ta lại giở "chiêu" tự tử, thế là người đàn bà ấy xiêu lòng.

Khi đặt chân tới Đồng Nai, anh chàng ngoại quốc chứng minh tình cảm của mình bằng cách dành sự quan tâm đặc biệt và nghiêm túc đến người đàn bà đã 65 tuổi.

Cô Hoa kể, hàng ngày, Ehman phụ cô việc nhà, nấu ăn, cùng đi chợ, đi ăn, đi du lịch.

Họ chẳng khác nào đôi "vợ chồng son"

Biết chuyện tình của mẹ, ban đầu các con cô Hoa phản đối vì sợ mẹ bị người đàn ông lạ lừa tình. Nhưng khi thấy Ehman chăm sóc mẹ tận tình, các con cô Hoa cũng vun vén cho mẹ.

Còn về phía gia đình Ehman, ban đầu họ cũng không ủng hộ con trai mình nhưng về sau lại chủ động đi làm giấy xác nhận Ehman độc thân và đồng ý cho con sang Việt Nam. Có 1 điều thú vị là, cha Ehman cũng kém mẹ anh 2 tuổi. Tuy nhiên họ vẫn sống hạnh phúc và có với nhau 5 người con.

Ehman và cô Hoa trở thành vợ chồng hợp pháp chính thức từ ngày 6/3 vừa rồi.

Tin tưởng tuyệt đối chồng trẻ nhưng không đặt hi vọng quá nhiều

Cô Hoa rất quả quyết khẳng định chồng trẻ là người đáng tin. Cô chia sẻ: "Bình luận anh cũng đưa hình mình lên, chụp chung cũng đưa lên. Anh nói là 'tình yêu không vì tiền bạc, danh vọng mà vì 2 trái tim chân thành'".

Chồng cô Hoa mất từ năm cô 42 tuổi, cô cho biết nếu muốn "đi bước nữa" thì có rất nhiều cơ hội nhưng lần này có lẽ là do duyên. Cô không nghĩ quá xa vời đến chuyện gì khác mà chỉ cần 1 người hiểu mình, người để bầu bạn tâm sự.

Cuộc sống của cô Hoa cũng đảo lộn từ ngày 2 người công khai tình yêu. Cô cho biết bản thân rất buồn vì bên cạnh sự ủng hộ cũng có nhiều người miệt thị vợ chồng cô. Cô không dám ra chợ, cũng không chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội.

Cả 2 không ngại cùng nhau đến những nơi đông người

Có người thật lòng khuyên cô nên cảnh giác, cẩn thận với anh chàng này bởi ngoài khoảng khoảng cách tuổi tác còn là nền văn hóa, quan điểm. Nhưng cô Hoa cũng tự tin khẳng định: "Anh hiền lắm. Còn ở với nhau được ngày nào vui ngày đó, lâu mau không quan trọng. Già rồi đâu còn gì để mất".

Hai người ban đầu khi chưa gặp mặt cũng không giấu giếm những thông tin cá nhân của nhau. Cho đến giờ tình cảm là chân thành thì người đàn bà 65 tuổi vẫn nhìn thẳng vào thực tế: "Anh thương mình thật sự nhưng không biết được bao nhiêu ngày, miễn được ngày nào hạnh phúc ngày đó. Khi họ không muốn ở với mình nữa mà họ đi thì mình cũng không ép họ. Anh cảm thấy không ở được với mình nữa, muốn đi với người khác, kiếm con, kiếm người nối dõi thì anh cứ việc đi".

Cả 2 có vẻ rất hài lòng về nhau và cuộc sống chung cả con cô Hoa cũng khá vui vẻ, đầm ấm. Cô Hoa khen chồng trẻ hiền và vui tính. Cô thường dạy nhảy cho chồng ngay ở nhà mình. Theo chia sẻ của cô Hoa, ông chồng này còn thú vị ở chỗ: "Đi chợ hay sắm đồ cho anh ấy là bảo mình nên tiết kiệm lại đi. Bạn bè mời đi cafe không đi vì sợ tốn tiền. Chưa có việc làm thì đi làm tạm phụ hồ để kiếm tiền nuôi bà xã chứ ông không cho vợ đi làm".

Nói về lý do không tổ chức đám cưới mà chỉ lên Ủy ban đăng kí kết hôn rồi về chung sống cô Hoa bộc bạch: "Tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ, nhiêu đó thôi là đủ oải lắm rồi".

"Tình yêu luôn đúng"

Có lẽ ít ai biết cách thức bày tỏ tình cảm của chàng trai này khá nguy hiểm. Cô Hoa kể: "Joni gọi tôi phán một câu: 'Yes or no?'. Tôi từ chối là anh dùng dao lam rạch tay trước mặt mình khi hai người đang gọi video".

Chàng trai tự làm tổn thương bản thân để nhận được sự đồng ý tình cảm

Là người chủ động trong cuộc tình này, Ehman có quan điểm rất rõ ràng. Anh không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho vợ: "Tôi yêu cô ấy là thật. Tình cảm của tôi là vĩnh cửu. Điều đó rất khó lý giải. Tôi biết có rất nhiều phụ nữ đẹp và tốt nhưng tôi chỉ yêu vợ tôi".

Ehman tỏ ra buồn bã vì: "Tôi rất tôn trọng mọi người nhưng nhiều người nghĩ sai về tôi. Tôi rất buồn vì điều đó".

Đối với chàng trai trẻ tuổi này, "tình yêu luôn đúng", đến chính bản thân anh cũng không lý giải được hết những lý do mà anh quyết định gắn bó với người đàn bà hơn mình 41 tuổi. Chỉ biết rằng: "Trái tim cô ấy rất chân thành. Cô ấy là người thật thà, chu đáo, luôn chăm sóc tôi, tôi cảm nhận được tình yêu nên luôn muốn ở bên cô ấy".

Không ai chắc chắn được độ bền của một mối quan hệ, dù có là những cặp đôi bình thường hay chênh lệch tuổi tác như cô Hoa và Ehman. Thế nhưng, thay vì quá kì vọng vào tình yêu hôn nhân hãy sống và yêu thương hết lòng những ngày được bên nhau. Như người đàn bà 65 tuổi đã nói "miễn được ngày nào hạnh phúc ngày đó".