Người phụ nữ 57 tuổi nhờ vào 2 thứ này để ngăn ngừa sự lão hóa, khuyên các chị em ngoài 30 nên đầu tư từ bây giờ

Cynthia Gouw hiện 57 tuổi, cô từng là người mẫu và là BTV cho 1 trang báo về làm đẹp. Dù đã ở độ tuổi U60 nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung và đặc biệt là làn da căng sáng của mình.

Với kinh nghiệm của mình, cô đã chia sẻ về bí quyết giúp chống lại sự lão hóa, đó là chăm chỉ sử dụng kem chống nắng và serum vitamin C. Dưới đây là một số sản phẩm mà cô Cynthia Gouw đã sử dụng và cực kỳ tín nhiệm.

Kem chống nắng Australian Gold Botanical SPF 50 Tinted Face Lotion giá khoảng 400.000 VNĐ

Đây là Sunscreen dạng vật lý, có chứa 4% Zinc Oxide + 4% Titanium Dioxide giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB. Không chỉ là kem chống nắng vật lý lành tính, em này còn có hàng loạt thành phần thảo dược với chức năng chống ôxy hóa mạnh mẽ cho da như mận kakadu, khuynh diệp, tảo đỏ. Khi thoa lên da, chất kem lỏng nhẹ sẽ chuyển mịn lì như phấn, kiềm dầu và chống thấm nước rất hiệu quả nhưng lại không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Đây là sản phẩm kem chống nắng được cô Cynthia Gouw cực kỳ yêu thích.

Serum Vitamin C

Serum vitamin C được ví như món thần dược cho làn da vì vừa giúp chống già, giảm nếp nhăn lão hóa lại ngừa nám sạm, làm đều và làm sáng màu da. Chính vì lẽ đó, dù tối giản hóa chu trình skincare đến đâu thì cô Cynthia Gouw không bỏ qua serum vitamin C. Cô còn cho biết, việc kết hợp serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ tạo thành bộ đôi hoàn hảo giúp tăng khả năng bảo vệ da. Cô Cynthia Gouw đã sử dụng rất nhiều loại Vitamin C khác nhau và đây là 5 loại serum mà cô thích nhất.

SkinCeuticals C E Ferulic (Giá gốc: 3.987.000 VNĐ): Em serum đắt xắt ra miếng này mãi mãi là một tượng đài trong top những sản phẩm có khả năng làm sáng da. Sau khi SkinCeuticals C E Ferulic được ra mắt, rất nhiều bản dupe giá rẻ đã ra đời theo. Thành phần của sản phẩm này gồm có 15% L-ascorbic Acid, 1% Alpha Tocopherol, 0,5% Ferulic Acid. Chỉ sau 2 tuần sử dụng, em này đã có thể mang đến hiệu quả sáng, đều màu da và se khít lỗ chân lông.

Nơi mua: Sper store

Drunk Elephant C-Firma Day Serum (Khoảng 1.862.000 VNĐ). Lọ serum có một tỷ lệ vitamin C hợp lý và nó thực sự giúp làm sáng da, cấp ẩm cho da căng mọng, tràn trề sức sống. Bên cạnh đó, lọ serum còn chứa vitamin E, ferulic acid và enzyme trái cây giúp cải thiện kết cấu da thêm mịn màng, săn chắc, đồng thời chống lão hóa hiệu nghiệm.

Paula's Choice C15 Super Booster (khoảng 1.200.000 VNĐ). Đây là sản phẩm đặc trị chứa 15% vitamin C giúp làm sáng vùng da không đều màu một cách rõ rệt, cùng khả năng chống lão hóa và làm giảm các nếp nhăn li ti, nếp nhăn sâu cực kỳ hiệu quả. Kết cấu liquid lỏng tương tự như nước. Sản phẩm được bào chế dưới dạng "Booster" – có thể dùng đơn lẻ một mình hoặc dùng dưới dạng bổ sung (cho phép kết hợp một vài sản phẩm khác để tăng công dụng và hỗ trợ đẩy cao hiệu quả sử dụng) giúp phái đẹp linh hoạt hơn trong việc chăm sóc da mỗi ngày.

Mad Hippie Vitamin C Serum (Khoảng 630.000 VNĐ). Đối với những nàng đang phải đau đầu vì những nốt thâm do mụn hay làn da xỉn màu thì lọ serum vitamin C đình đám của Mad Hippie có thể sẽ là "cứu tinh" hoàn hảo cho làn da. Tất nhiên, hiệu quả của lọ serum này không chỉ dừng lại ở làm sáng da; với công thức chứa vitamin E, HA hay Ferulic Acid, lọ serum còn giúp làn da của các nàng luôn duy trì được trạng thái căng mọng, khỏe khoắn và bảo vệ da khỏi những tác động tiêu cực từ yếu tố ngoại cảnh.

Nơi mua: Lixibox

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum (Giá khoảng 390.000 VNĐ). Serum CeraVe Skin Renewing với 10% Vitamin C nguyên chất (L-ascorbic acid) giúp chống oxy hóa đồng thời làm sáng da rõ rệt và thúc đẩy làm đều màu da. Ngoài ra tuýp kem còn bao gồm ba loại Ceramide cần thiết, Hyaluronic Acid dưỡng ẩm và Vitamin B5 làm dịu da, giúp cải thiện kết cấu, phục hồi hàng rào bảo vệ da và tăng cường ẩm cho làn da mềm mại, rạng rỡ, khỏe mạnh.

Nơi mua: Nadora