Người phụ nữ 40 tuổi uống nước đậu đen mỗi ngày để giải độc, trì hoãn lão hóa, sau 2 năm đi khám sức khỏe bác sĩ nói 1 câu "sởn gai ốc"

Lâm Hạ (Thượng Hải, Trung Quốc), 40 tuổi, vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cuộc sống bận rộn. 2 năm trước, trong một bữa tiệc, cô nghe một người bạn nói: "Nước đậu đen có thể giải độc, làm đẹp da và làm chậm lão hóa". Kể từ đó, cô bắt đầu "chế độ ăn uống lành mạnh" của mình bằng cách uống một cốc nước đậu đen mỗi ngày.

Ai có thể ngờ rằng 2 năm sau, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ lại nói với cô 1 câu "sởn gai ốc" rằng: "Cô cần xem xét lại nguồn nước mình đang uống".

Câu nói này khiến cô sững sờ một lúc. Làm sao nước đậu đen, vốn được cho là "giải độc và bồi bổ", lại có thể gây ra vấn đề? Cô thắc mắc không ngớt, nhưng lời giải thích sau đó của bác sĩ cuối cùng đã giúp cô hiểu rằng khi nói đến sức khỏe, bạn không thể chỉ nghe người khác nói; bạn phải hiểu được những nguyên lý cơ bản.

Uống nước đậu đen mỗi ngày suốt 2 năm, người phụ nữ 40 tuổi nhận tin sốc

Đậu đen quả thực là một thực phẩm tốt. Được mệnh danh là "vua của các loại đậu", chúng giàu protein, khoáng chất và nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin và isoflavone, về mặt lý thuyết giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện lipid máu. Tuy nhiên, vấn đề là ngay cả những thực phẩm tốt nhất, nếu ăn không đúng cách hoặc không phù hợp với cơ thể, thực sự có thể "gây hại thay vì cải thiện sức khỏe".

Mỗi sáng, Lâm Hạ đều uống một cốc nước đậu đen đặc khi bụng đói. Bà tin rằng việc này sẽ làm cho "thuốc" mạnh hơn và tin chắc rằng "uống càng nhiều càng tốt". Tuy nhiên, sau 2 năm, kết quả khám sức khỏe của dì ghi rõ: Xxit uric cao, chức năng thận bất thường và tăng cân.

Kết quả này khiến cô bối rối. Bình thường cô ăn uống rất nhẹ nhàng, thậm chí hiếm khi ăn thịt, vậy tại sao axit uric vẫn cao? Sau khi phân tích, bác sĩ phát hiện ra rằng vấn đề có thể là do tiêu thụ một lượng lớn nước đậu đen trong thời gian dài.

Đậu đen chứa nhiều purin, đặc biệt là nước đậu đen chưa lọc. Purin hòa tan trong nước có thể dễ dàng tích tụ trong cơ thể, lâu ngày có thể dẫn đến tăng axit uric máu, thậm chí là bệnh gút. Chức năng thận của cô vốn đã suy yếu, chẳng trách lại gặp vấn đề với gánh nặng chuyển hóa này.

Một số người bị hấp dẫn bởi từ "detox" (giải độc), như thể uống nó có thể đào thải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, các cơ quan giải độc chính của cơ thể là gan và thận, mà 1 cốc nước không thể "làm sạch" được. Mặc dù nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu, nhưng điều này không đồng nghĩa với "giải độc".

Như bác sĩ đã nói, "Không phải bạn có thể bài tiết nước, mà là bạn có thể bài tiết độc tố". Đôi khi, khi nước được bài tiết, chất điện giải cũng bị mất đi, điều này có thể phá vỡ cân bằng nội môi của cơ thể. Điều này đặc biệt đúng với người trung niên và người cao tuổi, những người có chức năng thận vốn đã dễ suy giảm. Nếu họ dựa vào thuốc lợi tiểu để "ép thải độc" trong một thời gian dài, thì cũng giống như quét nhà mạnh tay nhưng lại làm hỏng gạch lát nền.

2 năm nay, Lâm Hạ tin chắc rằng đậu đen quá tốt nên gần như ngày nào dì cũng uống một cốc nước đậu đen, bỏ qua tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống của dì ngày càng đơn điệu, ít rau củ quả. Dì âm thầm tăng cân và mỡ máu bắt đầu tăng.

Bác sĩ nhắc nhở cô rằng không có loại thực phẩm nào có thể giải quyết mọi vấn đề sức khỏe . Cũng như bạn không thể xây nhà chỉ bằng một loại gạch, bạn cũng không thể nuôi dưỡng cơ thể chỉ bằng một loại thực phẩm. Đậu đen tuy tốt, nhưng không phải là thần dược, không thể thay thế một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Ngoài ra, cô đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Đậu đen là một loại cây họ đậu, nhưng ăn quá nhiều có thể dễ dẫn đến đầy hơi và tiêu chảy ở một số người. Thể chất của Lâm Hạ vốn lạnh nên dễ bị đầy hơi. Đậu đen có tính mát, ăn lâu dài chỉ làm nặng thêm gánh nặng đường tiêu hóa. Bác sĩ nói với cô: " Bổ sung sai cách còn tệ hơn là không bổ sung gì cả".

Vậy, uống đậu đen có an toàn không?

Câu trả lời là: Có, bạn có thể uống, nhưng tùy thuộc vào cách uống, người uống và lượng uống. Đối với những người có mỡ máu cao và chức năng tiêu hóa tốt, uống một lượng vừa phải nước đậu đen rất có lợi, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Uống ấm có thể giúp cải thiện thể trạng. Tuy nhiên, những người bị suy thận, axit uric cao hoặc những người thường xuyên bị cảm lạnh và yếu sức không nên uống một cốc lớn mỗi ngày.

Các bác sĩ khuyên rằng, nếu bạn thực sự muốn cải thiện sức khỏe thông qua chế độ ăn uống thì nên chọn một phương pháp nhẹ nhàng hơn, phù hợp với mình. Giảm lượng thức ăn nhiều dầu mỡ, tăng cường chất xơ và tập thể dục hợp lý là những giải pháp lâu dài. Uống nước đậu đen có thể được sử dụng như một phương pháp bổ sung, nhưng đừng bao giờ tin vào "tác dụng thần kỳ" của bất kỳ loại thực phẩm nào.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích, Lâm Hạ cuối cùng cũng nhận ra "chế độ ăn uống lành mạnh" của mình thực ra đã đi chệch hướng. Cô bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, không còn chỉ dựa vào nước đậu đen để "sống sót" nữa, mà thay vào đó là ăn nhiều rau củ quả tươi và protein chất lượng cao, giảm lượng thực phẩm chế biến sẵn, dần dần quay lại thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm.

3 tháng sau, kết quả kiểm tra lại cho thấy nồng độ axit uric của cô đã trở lại bình thường , chức năng tiêu hóa được cải thiện đáng kể, tình trạng tổng thể của cô cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cô thốt lên: "Bạn thực sự phải nghe theo bác sĩ. Bạn không thể tự mình tìm ra nguyên nhân được".

Sự việc này cũng là lời nhắc nhở cho bạn bè và gia đình rằng việc bảo vệ sức khỏe không nên được thực hiện một cách mù quáng. Đừng cho rằng nó phù hợp với bạn chỉ vì người khác đang uống nó. Thể trạng và lối sống của mỗi người rất khác nhau, điều tốt cho người này chưa chắc đã tốt cho người khác.

Như bác sĩ đã nói, "Sức khỏe không bao giờ được quyết định bởi 1 hoặc 2 loại thực phẩm kỳ diệu, mà bởi sự tích lũy mỗi ngày".

(Ảnh minh họa: Internet)