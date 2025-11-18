Người phụ nữ 2 lần mất nhà vì lũ cuốn ở Đắk Lắk: Chỉ kịp ôm 2 con tháo chạy

Người phụ nữ 2 lần mất nhà vì sạt lở Đang lom khom dọn từng mảng bùn còn đặc quánh dưới nền đất – nơi từng là phòng khách của gia đình, chị H’Rỡ (30 tuổi, buôn Tơng Rang B, xã Yang Mao, Đắk Lắk) thỉnh thoảng lại khựng tay vì một tiếng động nhẹ hay tiếng đá rơi từ trên núi.

Mùi bùn non, mùi gỗ mục từ những mảnh ván sót lại, mùi quần áo ẩm mốc hòa vào nhau khiến chị nghẹn lại. Mảnh đất vốn là nơi hằng ngày chị nấu cơm, chơi với hai con, giờ chỉ còn trơ khung, không còn dấu vết của một mái nhà.

Chị H’Rỡ bên nền nhà bị nước lũ cuốn trôi.

Trong lúc cố gắng gạt lớp bùn để tìm xem có vật dụng nào còn cứu được, ký ức kinh hoàng của buổi sáng ngày 17/11 vẫn in hằn trên đôi mắt và khuôn mặt chưa nguôi vẻ hốt hoảng.

“Tiếng nước hôm đó… tôi không bao giờ quên được. Nó ầm ầm từ trên núi xuống như tiếng đổ sập của bức tường khổng lồ” , chị nói, đôi mắt hướng về dãy núi phía sau buôn.

Nhà chị H’Rỡ bị cuốn trôi, chỉ còn nền nhà trơi trội.

Chỉ vài giây sau tiếng động ấy, nước lũ lao về buôn Tơng Rang B như một con thú dữ. Đối với chị, âm thanh đó chẳng khác nào hồi chuông báo tử, bởi chị từng trải qua nó một lần, trận lũ năm 2017 đã cuốn phăng căn nhà đầu tiên của vợ chồng chị. Chính ký ức ấy khiến chị không chần chừ dù chỉ một nhịp thở.

Chị H’Rỡ gom từng vật dụng còn dùng được để tái sử dụng.

Chị lập tức ôm chặt hai đứa con, vừa chạy vừa gọi chồng. Chồng chị trước đó nghe tiếng kêu cứu của hàng xóm nên đi giúp người ta giữ đồ khỏi bị nước cuốn. Không kịp đợi, chị vội bế con chạy sang nhà mẹ đẻ. Tiếng mưa đập vào mái tôn, tiếng nước gầm rú khiến chị cảm giác như tất cả đang sụp xuống sau lưng mình.

Gửi hai con nhỏ cho nhà ngoại, chị quay người chạy về với hy vọng vớt vát chút tài sản để dành. Nhưng khi vừa về đến gần nhà, chị choáng váng, nước đã xoáy thành dòng, đất đá ào ạt tràn xuống.

“Chưa tới 10 phút mà nhà tôi đã nghiêng rồi sập, rồi trôi mất. Mọi thứ tan biến trước mắt tôi” , chị kể, giọng lạc đi.

Những vật dụng bị nước lũ cuối trôi.

Giữa căn nhà vừa bị cuốn mất lần thứ hai, chị H’Rỡ mắt đỏ hoe. “Mất nhà thêm một lần nữa đau lắm. Nhưng ít nhất vợ chồng con cái tôi còn an toàn. Chỉ cần còn sống là còn gầy dựng lại được”, chị nói.

Hàng trăm hộ bị cô lập Không chỉ gia đình chị, hàng trăm hộ dân xã Yang Mao cũng rơi vào cảnh hoảng loạn khi nước lũ dâng nhanh, kéo theo đất đá từ trên núi đổ xuống. Nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn.

Tại thôn Ea Hanh, vùng có nguy cơ sạt lở cao, sáng 18/11, lực lượng chức năng phải căng một sợi dây thừng lớn qua suối để sơ tán khoảng 200 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nước chảy xiết đến mức thuyền và ca nô đều không thể sử dụng. Các chiến sĩ công an, dân quân phải bám dây, dìu từng người vượt qua dòng nước dữ trong tình trạng mưa vẫn trút xuống trắng trời.

Nhiều khu vực xã Yang Mao tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết mưa quá lớn buộc việc sơ tán phần còn lại phải tạm dừng. Lực lượng tại chỗ đang dồn sức tiếp tế nhu yếu phẩm, phao cứu sinh, áo phao và thuốc men vào vùng cô lập, đồng thời chuẩn bị phương án di dời dân khi điều kiện cho phép.

Hàng trăm hộ bị cô lập do cầu bị hư hỏng.

Hiện toàn xã còn 4 thôn bị chia cắt, 2 cây cầu bị lũ cuốn, trong đó cầu Ông Mười (thôn 2) hư hỏng nặng khiến xe tải, ô tô không thể qua lại. Để tiếp tế cho người dân, lực lượng công an xã và dân quân phải dùng xe máy chở từng bao hàng vượt qua các đoạn đường ngập sâu, sạt lở.

Con đường duy nhất vào xã Yang Mao bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát các khu dân cư ven suối, vùng thấp trũng, sạt lở; tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác tại những điểm nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”.